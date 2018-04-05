Фирташ может монополизировать рынок серной кислоты в Украины с помощью чиновников из МЭРТ – СМИ

Расследование против импортеров серной кислоты убьет конкуренцию на рынке, и украинским производителям придется закупать ее у "Сумыхимпрома" по ценам, которые компания установит на свое усмотрение.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ добился лоббирования на государственном уровне интересов его предприятия "Сумыхимпром", целью которого является вытеснение с рынка иностранных поставщиков серной кислоты, необходимой для производства стали, и монополизация данного сегмента его бизнес-структурами.

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В частности, речь идет о планах Межведомственной комиссии по международной торговле провести расследование в отношении импортеров, итогом которого должно стать их обложение специальной пошлиной на ввоз сырья в Украину, говорится в статье на "Обозревателе".

Инициаторами этих действий стали ПАО "Сумыхимпром", ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", ООО НПП "Заря" и ООО "Первое химическое объединение", контролируемые Фирташем.

Однако если этот сценарий реализуют, то конкуренция, которую обеспечивает импорт, будет практически убита, и украинским производителям придется закупать необходимое им сырье исключительно у "Сумыхимпрома" по ценам, которые компания установит на свое усмотрение. Это связано с тем, что в Украине действует всего восемь предприятий по производству серной кислоты и лишь четыре из них делают это не только для внутренних нужд, но и для крупных промышленных потребителей. Предприятие "Сумыхимпром" же является крупнейшим из этой четверки.

Однако негативные последствия от такого развития событий ляжет исключительно на плечи украинских промышленников, у которых уже вызывает беспокойство опасная инициатива, которую пытаются протолкнуть в угоду олигарху.

Так, они обеспокоены тем фактом, что дефицит серной кислоты для производственных целей составляет не менее 30%. По состоянию на первое полугодие 2017 года доля импорта серной кислоты в покрытие спроса составляла 55%. Очевидно, что в таких условиях многие промышленные предприятия просто не смогут функционировать без импорта.

Что касается аргументов о том, что для производственных нужд можно обойтись сырьем отечественного производства, то они беспочвенны. Ведь импорт серной кислоты в Украине вызван множеством объективных причин.

Во-первых, Украина потеряла территории Донбасса с его высокосернистым углем и ПАО "Крымский Титан", а Константиновский химический завод стал банкротом в 2017 году. На все эти предприятия приходилось порядка 50% произведенного сырья.

Во-вторых, даже если перечисленные предприятия остались бы под контролем Украины, отказаться от импорта все равно невозможно. Ведь украинское сырье для производства серной кислоты часто не соответствует необходимым нормам и показателям качества, так как содержит в себе разные примеси, увеличивающие количество вредных выбросов и, как следствие, сулящие серьезные экологические проблемы.

В-третьих, помимо недостаточности производственных мощностей, остро стоит и проблема нехватки цистерн для перевозок в данной отрасли химической промышленности.

Таким образом, инициированное расследование против импорта серной кислоты с целью установления импортных пошлин приведет к увеличению прибылей исключительно бизнеса Фирташа, а не государственных предприятий.