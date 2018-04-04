"Укроборонпром" усилит армию бронированными машинами "Атлет" (видео)

1000-сильный двигатель позволяет развивать "Атлету", который весит 46 т, скорость до 70 км/час.

ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова" начало серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет".

Машина предназначена для технического обеспечения танковых подразделений. "Атлет" позволяет проводить эвакуационные операции и ремонт техники в полевых условиях, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

Читайте такжеУкраина освоила производство артиллерийских боеприпасов крупного калибра (фото, видео)

Для выполнения этих задач "Атлет" оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25 т, что позволяет производить замену основных узлов и агрегатов танка, включая башню и двигатель. Для эвакуации боевых машин "Атлет" оборудован лебедкой с максимальной силой до 250 кН, которого достаточно для вытягивания основных боевых танков. А специальное оборудование позволяет проводить буксировку техники на скорости до 25 км/час.

1000-сильный двигатель позволяет развивать "Атлету", который весит 46 т, скорость до 70 км/час. Кроме того, машина может перевозить до 1,5 т груза. Она оснащена сварочным аппаратом и другим оборудованием, которое позволяет проводить широкий комплекс работ по восстановлению боеспособности бронетехники непосредственно в полевых условиях.

"Эта боевая машина значительно усилит технические возможности Вооруженных Сил Украины и обеспечит надлежащий уровень боеготовности танковых подразделений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине начинается серийное производство комплексов активной защиты "Заслон" и "Шершень", которые будут поставлять в Турцию.