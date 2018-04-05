"Умные" тракторы, скоростные лифты и натуральная косметика: чем удивит выставка белорусских производителей "Made in Belarus" в Киеве

Торжественная церемония открытия выставки состоится 10 апреля в 11.00.

С 10 по 14 апреля 2018 года в киевском "Международном выставочном центре" будет проходить выставка белорусских производителей "Made in Belarus".

В выставке примут участие более 50 ведущих белорусских компаний. Более 200 белорусских бизнесменов приедут в Киев для налаживания новых деловых контактов.

На выставке будут масштабно представлены белорусские промышленные гиганты: "БЕЛАЗ", "МТЗ", "МАЗ", "Гомсельмаш", "Амкодор", "Могилевлифтмаш", "Белкоммунмаш" и другие. Будут представлены образцы карьерной, сельскохозяйственной, пассажирской и дорожно-строительной техники, стартеры и генераторы для двигателей, охранно-пожарные системы, автокомпоненты.

В первый день выставки также планируется шоу с участием спортивной раллийной машины "МАЗ" - будут продемонстрированы эффектные трюки и элементы экстремального вождения.

Крупный производитель бытовой техники "Брестгазоаппарат" представит кухонные плиты, встраиваемую технику и воздухоочистители под торговой маркой GEFEST.

Флагманские компании концерна "Белнефтехим" продемонстрируют широкий ассортимент полиамидных нитей, акриловых волокон, минеральных удобрений, топлива, инновационных шин для автомобилей.

На выставке будут широко представлены белорусские продукты питания и напитки: сыры, сливочное масло, мука и полуфабрикаты, овсяные каши и хлопья, вина и крепкие алкогольные напитки.

Особое внимание как украинского бизнеса, так и широких кругов населения вызовет продукция белорусской легкой промышленности - "Конте Спа","8 марта", "Оршанский льнокомбинат".

Новую линейку женских и мужских сумок, рюкзаков, портмоне из натуральной кожи и искусственных материалов продемонстрирует компания "Галантэя".

Широкий ассортимент ухаживающей и декоративной косметики представят "Белита" и "Витэкс".

Изделия медицинского назначения предложат компании "ГалтеяФарм" и "МИЗ Медбелрос": перчатки, бинты, скальпели, стетоскопы, лечебные пластыри-повязки, стоматологические инструменты.

Возможности лечения и оздоровления в Беларуси презентует государственный оператор медицинского туризма в Беларуси "Клиники Беларуси".

Национальное агентство по туризму Республики Беларусь презентует разнообразные туры по историческим и природным достопримечательностям Беларуси.

В выставке также принимает участие "Первый украинский международный банк" с презентацией специальной программы кредитования на покупку сельхозтехники, производимой в Республике Беларусь.

Торжественная церемония открытия выставки состоится 10 апреля в 11.00. Церемонию открытия будет предварять выступление Ансамбля белорусской песни "Цернiца". Ожидается участие государственных органов Украины и Беларуси, торгово-промышленных палат двух стран, представителей дипломатического корпуса, украинского и белорусского бизнеса.

Также 10 апреля состоится конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества". В мероприятии планируется участие представители государственных ведомств двух стран, посольств Беларуси в Украине и Украины в Беларуси, Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.

Организатором выставки белорусских производителей "Made in Belarus" является Белорусская торгово-промышленная палата. Мероприятие проводится при поддержке Посольства Республики Беларусь в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины.

Время работы выставки:

10-13 апреля с 10.00 до 18.00

14 апреля с 10.00 до 15.00

Вход на выставку свободный.

Подробная информация на сайте www.mib.by

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