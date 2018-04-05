Украина увеличила экспорт черных металлов почти на четверть

Доля черных металлов в экспорте страны составила 22,6%.

Украинские металлургические комбинаты в январе-марте текущего года увеличили выручку от экспорта черных металлов на 23% по сравнению с январем-мартом 2017 года - до 2,584 миллиарда долларов, при этом их доля в экспорте страны составляет 22,6%.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, выручка от экспорта металлоизделий за указанный период выросла также на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 247,6 миллиона долларов, и занимает 2,17% в общем экспорте страны.

При этом в январе-марте было импортировано черных металлов на 281 миллион долларов, металлоизделий – на 203 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила выручку от экспорта черных металлов на 19,6% - до 8,7 миллиарда долларов. Валютная выручка от экспорта металлоизделий в прошлом году увеличилась на 30% – до 896,7 миллиона долларов.