Украина увеличила экспорт черных металлов почти на четверть

15:18, 05 апреля 2018
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, выручка от экспорта металлоизделий за указанный период выросла также на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 247,6 миллиона долларов, и занимает 2,17% в общем экспорте страны.

При этом в январе-марте было импортировано черных металлов на 281 миллион долларов, металлоизделий – на 203 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила выручку от экспорта черных металлов на 19,6% - до 8,7 миллиарда долларов. Валютная выручка от экспорта металлоизделий в прошлом году увеличилась на 30% – до 896,7 миллиона долларов.

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Теги: #экспорт черных металлов