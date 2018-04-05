Крупнейшая в Украине газодобывающая компания увеличила прибыль в 2,6 раза

Госкомпания «Укргазвыдобування» в 2017 году увеличила чистую прибыль до 30,5 млрд грн.

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в 2017 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2016 годом в 2,6 раза - до 30,5 млрд грн с 11,9 млрд грн.

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Как говорится в аудированном Deloitte отчете, чистый доход «Укргазвыдобування» за 2017 год увеличился в 1,4 раза – до 75,1 млрд грн. Валовая прибыль увеличилась в 2,2 раза - до 42 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укргазвыдобування» в 2016 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 77,9 раза - до 11,919 млрд грн с 153 млн грн. Доход компании за 2016 год увеличился в 2,5 раза – до 55,041 млрд грн. Валовая прибыль увеличилась в 6,3 раза - до 19 млрд грн.

По итогам 2017 года ключевая государственная добывающая компания «Укргазвыдобування» увеличила добычу природного газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.