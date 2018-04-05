В "Укроборонпроме" опровергают распространенную СМИ информацию о коррупционных схемах с бронетехникой

В "Укроборонпроме" заявили, что статья, которая указывает на злоупотребления в процессе закупок украинской стороной боевых машин БМП-1 в польской компании "Wtorplast", содержит искаженные факты, а ряд ее утверждений не соответствуют действительности.

В "Укроборонпроме" опровергли информацию об отдельных аспектах сотрудничества ГК "Укроборонпром" с европейскими партнерами, которую обнародовали в журнале "Новое Время".

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте "Укроборонпрома".

Так отмечается, что статья, которая указывает на злоупотребления в процессе закупок украинской стороной боевых машин БМП-1 в польской компании "Wtorplast", содержит искаженные факты, а ряд ее утверждений не соответствуют действительности.

Информация о том, что компания "Wtorplast" якобы приобрела эти машины за 20 тысяч евро, после чего продала их Украине за $205 тысяч является неправдивой.

В "Укроборонпроме" отмечают, что все закупленные Украиной боевые машины БМП-1АК собраны не позже 2016 года лицензированным предприятиям на территории ЕС.

"Все использованые узлы и агрегаты прошли соответствующий ремонт и стендовые испытания в соответствии с требованиями ISO и технических норм ЕС. Качество машин подтверждено трехступенчатой проверкой, проведенной, в частности и представителями Минобороны Украины на этапе передконтрактної работы. К тому же, компания "Wtorplast" предоставляет многолетнюю гарантию на все поставленные изделия", - сказано в сообщении.

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Указано, что стоимость соглашения между украинской и польской компаниями на поставку БМП-1АК не может быть разглашена в соответствии с условиями контракта.

"Однако подчеркиваем, что она значительно ниже, чем аналогичные предложения на мировом рынке и значительно ниже чем указано в статье. Закупка БМП-1АК именно по такой цене достигнута исключительно через стратегические и добропорядочные взаимоотношения Украины и Польши. Нет никаких оснований считать, что цена на БМП-1АК является завышенной. Подчеркиваем, что закупка боевых машин осуществлена в соответствии с Государственным оборонным заказом в интересах Минобороны Украины. В рамках Государственного оборонного заказа установлены предельные нормы доходности, в частности на импортные операции – до 2% от суммы контракта. Следовательно, упомянутое соглашение реализовано ДК "Укрспецэкспорт" с соблюдением всех законодательных и правовых норм Украины, Польши и Европейского союза", - отмечают в сообщении.

В то же время на ГП "Житомирский бронетанковый завод" осуществлена техническая доработка полученной из Польши техники, в частности установлено маскировочное оборудования. Эти действия осуществили в соответствии с установленными Минобороны Украины нормами рентабельности – в пределах 1%, то есть практически на уровне себестоимости.

"Утверждение издание "Новое Время" о цене на указанные работы в $40 тысяч за единицу также является ложью, ведь реальная стоимость этих работ на предприятии в несколько десятков раз ниже", - пишут представители предприятия.

В свою очередь, польская компания Wtorplast обратилась к изданию "Новое Время" по поставке БМП-1 к "Житомирского бронетанкового завода".