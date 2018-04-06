Замглавы Рады не видит перспектив принятия законопроекта «Покупай украинское»

По словам Геращенко, авторы законопроекта лукавят, обосновывая необходимость принятия законопроекта поддержкой отечественного производителя.

Законопроект «Покупай украинское, плати украинцам», предоставляющий преференции отечественным производителям в государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение до 43% дороже, не имеет перспектив принятия во втором чтении.

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Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на пресс-конференции в Киеве.

«Я не верю в то, что этот законопроект имеет хоть какие-то перспективы во втором чтении», - сказала она.

По словам Геращенко, авторы законопроекта лукавят, обосновывая необходимость принятия законопроекта поддержкой отечественного производителя.

«Вы знаете, та политическая сила, которая его написала (Радикальная партия - УНИАН), они очень любят украинских коров, свиней, кур, но одеваются, ездят и пользуются не украинскими товарами. Не нужно лукавить, а нужно больше работать над поддержкой, над продвижением украинского производителя через дерегуляцию. Но создавать проблемы Украине в общении с нашими партнерами и создавать проблемы самим украинцам не стоит», - отметила она.

В свою очередь депутат Европарламента Лайма Андрикене, присутствовавшая на пресс-конференции, отметила, что принятие законопроекта не только помешает Украине построить конкурентную систему госзакупок, но и частично закроет доступ на европейские рынки.

«Есть вопросы по законопроекту «Покупай украинское, плати украинцам», инициированному группой народных депутатов. Его принятие будет противоречить свободной торговле с ЕС и нормам Всемирной торговой организации. Он может помешать тому прогрессу, которого Украина достигла в гармонизации европейских стандартов, и тому, чтобы построить конкурентоспособное поле для государственных закупок. Это также может ограничить доступ к рынкам Европейского Союза, который открыла первая волна либерализации в рамках соглашения о свободной торговле», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что те, кто продвигает данный законопроект с позиции поддержки украинской экономики и создания рабочих мест, «просто врут».

Верховная Рада зимой прошлого года приняла в первом чтении противоречащий Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом законопроект «Покупай украинское, плати украинцам», предусматривающий предоставление преференций отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% дороже, чем у конкурентов. Авторами законопроекта являются депутаты от Радикальной партии.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что законопроект нарушает нормы Соглашения об ассоциации с ЕС и Всемирной торговой организации, создает коррупционные риски, поскольку для доказательства «отечественности» товара нужно собрать 23 справки, а также станет дополнительной нагрузкой на государственный бюджет из-за переплат в рамках госзакупок на десятки миллиардов гривень.

7 декабря заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов назвал законопроект «мегакоррупционной схемой» и призвал народных депутатов не поддерживать его.

«Десятки миллиардов гривен предлагается направить избранным олигархам и бизнесменам. Аргументация примитивная - не надо нам немецкой техники на строительстве дорог, «Автодор» бросал асфальт в ямы лопатами в дождь - и должен бросать дальше. Только денег мы им больше заплатим, чем немцам», - сказал замминистра.

Против законопроекта публично выступили и ведущие украинские экономисты.