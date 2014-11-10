Специалисты титановой отрасли просят Президента взять под личный контроль ситуацию с банкротством «Сумыхимпром»

Общественная рабочая группа по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины обратилась к Президенту Украины П.Порошенко с жалобой на отказ замглавы ФГИ Ю.Никитина инициировать создание Межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности ПАО «Сумыхимпром», почти 100% акций которого принадлежит государству. Копия документа направлена Премьер-министру Украины А.Яценюку, и.о. главы ФГИ Д.Парфененко

«Инициатива относительно создания Межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности «Сумыхимпром» призвана обеспечить создание единого центра принятия решений, выработку единого системного подхода государственных органов и кредиторов «Сумыхимпром», которые являются предприятиями государственной формы собственности, к решению проблемы восстановления платежеспособности «Сумыхммпром» и отстаиванию интересов государства в деле о банкротстве «Сумыхимпром»», - говорится в обращении.

Напомним, 10 октября Общественная рабочая группа обратилась в Кабмин с предложением о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности «Сумыхимпром». 13 октября Секретариат Кабмина передал это обращение в ФГИ для принятия Фондом решения о создании Межведомственной рабочей группы. 28 октября замглавы ФГИ Ю.Никитин в своем письме уведомил, что считает создание Межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности «Сумыхимпром» нецелесообразным.

Члены Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины в своем обращении к Президенту акцентируют внимание на том, что вопрос создания Межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности «Сумыхимпром» является не только важным, но и требующим немедленного решения.

«Это связано с тем, что благодаря действиям подконтрольных Д.Фирташу и С.Левочкину лиц, которые фактически осуществляют управление «Сумыхимпром» уже длительное время, созданы юридические основания для принятия хозяйственным судом решения о его ликвидации. Ликвидация «Сумыхимпром» выгодна лишь Д.Фирташу и С.Левочкину, поскольку позволит им вывести из государственной собственности ценные имущественные активы предприятия, в то время как государство потеряет уникальные производственные мощности титановой и химической отраслей, которые, к тому же, обеспечивают переработку продукции государственных Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК» - говорится в обращении Общественной рабочей группы.

Члены Общественной рабочей группы просят Президента Украины взять под личный контроль деятельность Фонда государственного имущества Украины относительно защиты интересов государства по делу о банкротстве «Сумыхимпром» и поддержать перед Кабмином и ФГИ инициативу Общественной рабочей группы относительно необходимости создания Межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности «Сумыхимпром».

С необходимостью создания Межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности ПАО «Сумыхимпром» согласны и представители экспертного сообщества. «Без координации усилий госорганов, задействованных в процессе восстановления платежеспособности «Сумыхимпром», положительное для интересов государства решение проблемы невозможно. Поэтому необходимо создать Межведомственную рабочую группу по восстановлению платежеспособности «Сумыхимпром». Нет иного пути сохранения «Сумыхимпрома» как крупнейшего отечественного производителя химической продукции» - утверждает вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко.