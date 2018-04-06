Siemens и Германия препятствуют России использовать немецкие турбины в Крыму – Климкин

14:39, 06 апреля 2018
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом в парламенте сообщил, ссылаясь на компанию и немецкое правительство, министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Siemens продолжает судебные иски для того, чтобы турбины, которые обманным путем были привезены в оккупированный Крым, там не работали. И я получил заверения от руководства Siemens (и такой же месседж от руководства Германии) о том, что они будут продолжать действовать и политическим, и судебным путем, для того, чтобы это предотвратить", - сказал министр.

Также его позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман, который сказал, что Украина продолжит требовать от международного сообщества заблокировать эксплуатацию упомянутых турбин.

"Мы принимаем меры по всем направлениям для того, чтобы блокировать и требовать реакции, в том числе и ввода новых санкций против страны-агрессора", - заявил глава правительства.

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Теги: #скандал с турбинами Siemens#турбины Siemens Крыму