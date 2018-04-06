Василий Хмельницкий рассказал о перспективах импортозамещения в Украине
Украина вполне может заменить импортные товары, развивая собственное производство.
Об этом предприниматель Василий Хмельницкий заявил во время встречи с киевскими производителями. По его мнению, строительство высокотехнологичных заводов и инвестиции в промышленность имеют большие перспективы в Украине, и более того – являются необходимостью для ее экономического роста. Украинские вузы по-прежнему дают хорошую техническую базу молодым специалистам, которые нуждаются в профильном трудоустройстве. В свою очередь, бизнес также заинтересован в развитии высокотехнологичных предприятий и здесь важно совместить интересы инвесторов и квалифицированных кадров.
Василий Хмельницкий приводит в пример киевский завод по производству вентиляционного оборудования «Вент-сервис». Лишь одно это предприятие дает городу 400 высокооплачиваемых рабочих мест, причем средний возраст на предприятии составляет 23 года – это преимущественно выпускники КПИ, КИСИ и НАУ. «Как украинский предприниматель, я вижу своим долгом поддержку таких предприятий. Я знаю, что почти все, что мы импортируем, можно производить здесь по более низкой стоимости, развивая собственную экономику.", - пишет Хмельницкий.
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Хмельницкий подчеркивает, что предпринимателям удалось успешно найти свою нишу и наладить полный цикл производства вентиляционного оборудования для крупных коммерческих объектов у нас в стране. Украинским производителям постепенно удается замещать на местном рынке иностранных поставщиков. К тому же, производство осуществляется на базе локальных проектных разработок инженерных бюро и технических вузов. Так, специалистами завода совместно с Одесской национальной академией пищевых технологий разработан агрегат кондиционирования воздуха на основе солнечного абсорбционного цикла.
«В мае мы запустим в работу второй завод по производству комплектующих вентиляционных агрегатов. Инвестиции в оборудование для завода, не имеющее аналогов в нашей стране, составили порядка миллиона евро, − говорит соучредитель «Вент-сервис» Антон Юрковский. – Мы рады, что постепенно украинские предприниматели начинают доверять местным производителям, что позволяет нам расширять производственные мощности. В пиковые сезоны наши цеха работают в режиме 24/7».