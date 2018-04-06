Василий Хмельницкий рассказал о перспективах импортозамещения в Украине

Предприниматель Василий Хмельницкий утверждает, что почти все, что мы импортируем, можно производить здесь по более низкой стоимости, развивая собственную экономику.

Украина вполне может заменить импортные товары, развивая собственное производство.

Об этом предприниматель Василий Хмельницкий заявил во время встречи с киевскими производителями. По его мнению, строительство высокотехнологичных заводов и инвестиции в промышленность имеют большие перспективы в Украине, и более того – являются необходимостью для ее экономического роста. Украинские вузы по-прежнему дают хорошую техническую базу молодым специалистам, которые нуждаются в профильном трудоустройстве. В свою очередь, бизнес также заинтересован в развитии высокотехнологичных предприятий и здесь важно совместить интересы инвесторов и квалифицированных кадров.

Василий Хмельницкий приводит в пример киевский завод по производству вентиляционного оборудования «Вент-сервис». Лишь одно это предприятие дает городу 400 высокооплачиваемых рабочих мест, причем средний возраст на предприятии составляет 23 года – это преимущественно выпускники КПИ, КИСИ и НАУ. «Как украинский предприниматель, я вижу своим долгом поддержку таких предприятий. Я знаю, что почти все, что мы импортируем, можно производить здесь по более низкой стоимости, развивая собственную экономику.", - пишет Хмельницкий.

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Хмельницкий подчеркивает, что предпринимателям удалось успешно найти свою нишу и наладить полный цикл производства вентиляционного оборудования для крупных коммерческих объектов у нас в стране. Украинским производителям постепенно удается замещать на местном рынке иностранных поставщиков. К тому же, производство осуществляется на базе локальных проектных разработок инженерных бюро и технических вузов. Так, специалистами завода совместно с Одесской национальной академией пищевых технологий разработан агрегат кондиционирования воздуха на основе солнечного абсорбционного цикла.

«В мае мы запустим в работу второй завод по производству комплектующих вентиляционных агрегатов. Инвестиции в оборудование для завода, не имеющее аналогов в нашей стране, составили порядка миллиона евро, − говорит соучредитель «Вент-сервис» Антон Юрковский. – Мы рады, что постепенно украинские предприниматели начинают доверять местным производителям, что позволяет нам расширять производственные мощности. В пиковые сезоны наши цеха работают в режиме 24/7».