Авдеевский коксохим снова находится на грани остановки

Один из крупнейших в Европе, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», снова находится на грани остановки из-за отсутствия электроснабжения от двух из трех высоковольтных вводов, питающих предприятие, которые были повреждены в результате артиллерийского обстрела.

Как говорится в сообщении предприятия, в местах повреждения линий электропередач работают энергетики холдинга ДТЭК (входит в СКМ Рината Ахметова). Им удалось подключить один из трех поврежденных вводов, однако этого пока недостаточно для полноценной работы Авдеевского коксохимического завода.

В сообщении отмечается, что в холодную погоду без обогрева кладка коксовых печей начнет разрушаться в самое короткое время. На данный момент специалисты работают над спасением основного технологического оборудования. Коксохимики в срочном порядке смогли подвести к батареям природный газ, чтобы обеспечить необходимый температурный режим.

Также уточняется, что газ уже использовали для работы предприятия летом, когда в результате повреждений линий электропередач АКХЗ больше месяца оставался без стабильного электроснабжения.

Территория самого завода также неоднократно подвергалась обстрелам. В результате последнего обстрела имеются разрушения в железнодорожном цехе. Жертв и пострадавших среди сотрудников нет.

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Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжаются военные действия. Несмотря на объявление режима прекращения огня, боевики совместно с солдатами российской армии продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Начиная с августа, АКХЗ работает с временными перебоями, которые связаны с повреждением линий электропередач и обстрелами предприятия.

Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии.

АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.