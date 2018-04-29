Экс-министр Мазур: Структуры Фирташа хотят правдами и неправдами обанкротить «Сумыхимпром»

Одновременно экс-министр промполитики рассказал, как можно вернуть государству «Крымский титан» и Запорожский титаномагниевый комбинат.

Валерий Леонидович, по Вашей информации, на какой стадии находится процесс восстановление государственного контроля над Вольногорским ГОКом и Иршанским ГМК? Осуществляется ли сопротивление со стороны бывшего арендатора предприятий?

- Государственный контроль над ВГМК и ИГОКом находится в стадии восстановления. После десятилетней грабительской аренды Group DF (Дмитрия Фирташа) привести комбинаты в состояние эффективной работоспособности весьма непросто. Конечно же, на предприятиях пока еще остались руководители, которые были поставлены на должности Group DF, и которые пока еще стремятся сохранить «верность» этой группе даже во вред государственным интересам.

- Какие мероприятия для улучшения работы Вольногорского ГОКа и Иршанского ГМК должно предпринять государство?

- Мне кажется, что в техническом и технологическом аспектах вновь назначенной дирекции этих ГОКов было бы целесообразно привлечь экс-генеральных директоров комбинатов Сокила Александра Михайловича и Головача Николая Аскольдовича в качестве хотя бы технических консультантов. Эти специалисты благодаря своим знаниям специфики этих предприятий и громадному опыту руководства ими помогли бы вывести производство на прежний (доарендный) высокий уровень.

- Как Вы считаете, Вольногорский ГОК и Иршанский ГМК должны оставаться в собственности государства или целесообразна их приватизация? Если целесообразна приватизация, то на каких условиях?

- В данный переходной от аренды к управлению государством период оба ГОКа должны оставаться в госсобственности. А далее их следует выставить на продажу на открытом аукционе. Цена каждого из них при продаже на честном открытом аукционе составит по 3-5 млрд. долл. США. Полученные деньги не будут лишними для бюджета Украины. Особенно в нынешнее тяжелое для экономики государства время.

- Несколько недель назад появилась информация о том, что производственные мощности «Крымского титана» переданы в аренду некоему ООО «Титановые инвестиции». С Вашей точки зрения, в чем истинная суть этой сделки?

- Истинная суть операции состоит в том, что руководство Group DF, отлично понимая криминальный характер схемы, по которой этой группой был «приобретен» за смешную цену, в десять раз дешевле реальной стоимости, 51% акций (контрольный пакет) «Крымского ТИТАНа», пытается обезопасить себя от возможного и неизбежного возврата указанного пакета акций в собственность Украины.

- Как эта сделка выглядит с точки зрения закона и с точки зрения интересов государства?

- С точки зрения государственных интересов и, главное, законов Украины, эта сделка является криминальной. По моему мнению, государство было нагло обворовано «Группой DF» с помощью предыдущей власти и, непосредственно, Фонда госимущества.

- Есть ли целесообразность государству бороться за возврат «Крымского титана»? Реально ли признать незаконной ранее проведенную приватизацию «Крымского титана»? Если да, то, какие шаги необходимо предпринять в этих направлениях?

- Признать незаконной продажу 51% акций «Крымского ТИТАНа» необходимо. При проведении этой операции по ограблению Украины были нарушено имущественные интересы нашего государства. Генеральная прокуратура обязана возбудить уголовное дело по названному факту и обратиться в суд с иском о признании договора купли-продажи 51% акций «Крымского ТИТАНа» недействительным. Далее можно выставить этот пакет акций для продажи на открытом аукционе. Стоит он, согласно экспертным оценкам, близко 1 млрд. долларов США.

- К Запорожскому титаномагниевому комбинату, на фоне других титановых предприятий Украины, привлечено меньше внимания. Тем не менее, Вы неоднократно обращали внимание на то, что на ЗТМК реализуется схема по передаче активов предприятия олигарху Фирташу. Расскажите, пожалуйста, об этой схеме.

- Передача стратегического для Украины Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) Group DF была осуществлена совсем бесплатно. Как ныне принято говорить - «по беспределу». Мошенники высокого ранга придумали криминальную схему, согласно которой Фонд госимущества и Минпромполитики предложили передать бесплатно целостный имущественный комплекс ЗТМК в какое-то, извините за выражение, «левое» общество с ограниченной ответственностью (ООО), потому что, будто бы, в государственном бюджете Украины отсутствовали деньги на модернизацию ЗТМК. Откровенный, наглый и неприкрытый криминал. Уголовщина. Ведь ЗТМК был прибыльным предприятием и без модернизации, генерировал примерно 40 млн. долл. чистой прибыли в год. Это стратегический для Украины промышленный объект.

А далее в нарушение всех законов Украины наш Кабинет Министров придумал условия конкурса, согласно которым принимать участие в создании названного выше «фейкового» ООО может только компания, имеющая возможность поставлять на ЗТМК ильменит. А поставлять такое сырье, разумеется, может только компания, подконтрольная «Группе DF», поскольку ВГМК и ИГОК, где добывается ильменит, были в аренде у «Крымского ТИТАНа», подконтрольного этой группе.

Таким образом, фактически никакого законного конкурса не было. Власть в лице Кабинета министров и Фонда госимущества просто отобрала у народа Украины стратегический промышленный объект стоимостью примерно 1 млрд. долларов США и отдала бесплатно «Group DF». При этом следует заметить, что стоимость ЗТМК «оценивало» некое «Бюро Маркуса», уставной капитал которого составляет аж 20 грн. Как Вы думаете, правильно ли доверять оценку промышленного объекта рыночной стоимостью около 1 млрд. долл. такому «Бюро»? Чем оно отвечает за свою оценку? Двадцатью гривнями? Опять же криминал со стороны Фонда госимущества, который выбрал оценщиком ЗТМК не компанию с мировым именем, а двадцатигривневую шарагу, которая за определенный гонорар от потенциальных покупателей готова нарисовать по заказу любую стоимость объекта оценки. Правоохранительные органы обязаны разобраться как с оценкой ЗТМК, так и с названным «оценщиком».

- В чем состоит рыночная привлекательность ЗТМК?

- Привлекательность ЗТМК состоит в том, что это единственный в Украине комбинат, который выпускает титановую губку, используемую для производства металлического титана. А титан и изделия из него пользуются высоким спросом на мировых рынках. И спрос на него непрерывно растет, поскольку изделия из титана широко используются в атомной энергетике, авиационной, космической, оборонной промышленностях и т.д.

- Какие мероприятия необходимо предпринять для предотвращения потери государством ЗТМК?

- ЗТМК следует вернуть в государственную собственность путем обращения Генеральной прокуратуры в судебные органы. Необходимо названную выше криминальную сделку признать недействительной, а ее исполнителей привлечь к ответственности согласно законодательству Украины.

- Общественная рабочая группа по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины, членом которой Вы являетесь, обращалась в Кабмин с инициативой создания межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности «Сумыхимпром». Почему Кабмин передал решение этого вопроса в ФГИ? Почему ФГИ фактически отказался создавать межведомственную рабочую группу?

- Я думаю, что Фонд госимущества Украины, зная о криминальной предыстории проведенных приватизаций и своем участии в противозаконных операциях, боится огласки и уголовного расследования, на чем, безусловно, будет настаивать межведомственная рабочая группа.

- С Вашей точки зрения, почему представители различных госорганов не согласовывают и не координируют свои действия в вопросах восстановления госконтроля над «Сумыхимпром»?

Предполагаю, что Group DF финансово заинтересовала ряд чиновников госорганов. Ответ на этот вопрос должны дать и, надеюсь, дадут СБУ, МВД, Генеральная прокуратура.

- Почему представители отдельных госпредприятий (ДК «Газ Украины») фактически солидаризируются с позицией Д.Фирташа?

- Я предполагаю, что некоторые чиновники в госструктурах вместо отстаивания интересов Украины подыгрывают Д. Фирташу в его «приватизационных» устремлениях. Таких чиновников необходимо выявлять и немедленно увольнять с занимаемых должностей, а далее привлекать к ответственности, в том числе уголовной.

- Почему правоохранительные органы саботируют расследование преступлений лиц, доведших до банкротства «Сумыхимпром»?

- По-видимому, речь здесь идет не о саботаже, а о том, что сегодня правоохранительные органы предельно задействованы в других неотложных делах. И до «Сумыхимпром» у них пока руки не доходят. Хотя, на мой взгляд, обеспечение работоспособности таких гигантов химической промышленности Украины, каким является «Сумыхимпром», недопущение умышленного доведения до банкротства предприятий, привлечение к ответственности лиц, которые совершают такие действия, является первостепенной задачей правоохранительных органов. Ибо, если псевдо-инвесторы разворуют предприятия, развалят экономику, то будут подорваны основы нашей государственности, что недопустимо.

- Можно ли утверждать, что действия госорганов в расследовании неправомерных действий, которые привели к банкротству «Сумыхимпром», похожи на имитацию активности без заинтересованности в результате? Если да, то почему госчиновники игнорируют интересы государства?

- Действительно, создается впечатление, что органы власти всего лишь имитируют защиту интересов государства в вопросе стремления Group DF правдами и неправдами обанкротить «Сумыхимпром» и забрать, опять же – бесплатно, в свою собственность. Никакого расследования грубо противоправных действий по отношению к «Сумыхимпром» не ведется. А ведь это единственное в Украине предприятие, производящее фосфорные удобрения, без которых невозможно получать высокие урожаи продовольственных культур. Иначе говоря, работа «Сумыхимпром» влияет на продовольственную безопасность Украины. И сохранение этого предприятия, исключение его банкротства и ликвидации уже относится к компетенции СНБО Украины.

- Почему целесообразно создание межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности «Сумыхимпром»?

- В настоящее время все госорганы, имеющие отношение к банкротству «Сумыхимпром», либо только изображают деятельность, либо решают исключительно собственные ведомственные задачи, не понимая, какое значение имеет «Сумыхимпром» для государства, и что его необходимо сохранить во чтобы то ни стало. Поэтому Межведомственная рабочая группа должна быть создана при Кабинете министров и иметь своей целью координацию и контроль всех действий госорганов, которые задействованы в процедуре банкротства предприятия. А эти действия сейчас должны быть направлены, прежде всего, на смену комитета кредиторов, который изначально был создан исключительно из компаний Д.Фирташа. Иначе в ближайшей перспективе «Сумыхимпром» может ожидать ликвидация. К работе Межведомственной рабочей группы обязательно должны быть привлечены промышленники, юристы, экономисты, патриоты Украины, которые руководствуются исключительно государственными интересами.

- Почему необходимо отстранение от должностей управляющего санацией и распорядителя имущества «Сумыхимпром»? Что нужно для этого сделать?

- Нынешних управляющего санацией и распорядителя имуществом «Сумыхимпром» необходимо немедленно отстранить от выполнения названных должностных обязанностей. Лица, занимающие пока еще эти должности, ведут работу не в интересах государства, а в интересах Group DF. Причем их деятельность во многих случаях находится за гранью законности и подлежит расследованию правоохранительными органами. Замена управляющего санацией практически невозможна без замены комитета кредиторов и его формирования с участием представителей государства. А вот оценку деятельности распорядителя имущества «Сумыхимпрома» Р.Марченко может дать Минюст. Однако, по непонятным причинам Минюст уже несколько месяцев не начинает проверку многочисленных жалоб на его действия. В том числе, и жалоб Фонда госимущества. В рамках Межвеждомственной рабочей группы при Кабинете Министров такая ситуация вряд ли бы возникла.