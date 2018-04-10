Торговая война: Комиссия США одобрила пошлины на алюминиевую фольгу из Китая

В заявлении комиссии говорится, что импорт данной продукции наносит материальный ущерб американской металлургической промышленности.

Комиссия США по международной торговле (USITC) сочла обоснованным введение Министерством торговли пошлин на импортируемую из Китая алюминиевую фольгу.

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В заявлении комиссии говорится, что импорт данной продукции наносит материальный ущерб американской металлургической промышленности, пишет «Коммерсант».

Причиной того является тот факт, что китайская фольга в Соединенных Штатах «продается по заниженным ценам и субсидируется правительством Китая».

Ранее Китай подготовил ответные меры на случай, если США утвердят пошлины на 1,3 тыс. товаров, ввозимых из КНР. Новый китайский список предусматривает высокие тарифы как на продовольствие, так и на автомобили и самолеты. Суммарно эти меры покрывают 40% американского экспорта в страну.