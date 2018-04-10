Российский суд отказал Siemens в иске по "крымским турбинам"

09:27, 10 апреля 2018
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает РАПСИ, передает РБК.

Таким образом решение Арбитражного суда Москвы от 10 января осталось неизменным.

1 марта апелляционный суд подтвердил отказ в иске СТГТ к структурам «Технопромэкспорта» о признании сделки по поставке турбин в Крым незаконной.

В июле 2017 года стало известно, что Siemens поставил турбины в аннексированный Крым, несмотря на санкции Евросоюза. Компания «Технопромэкспорт» заявила, что оборудование было приобретено на вторичном рынке и модернизировано на российских заводах.

Немецкий концерн подал в суд с требованием признать незаконными два договора о поставке четырех турбин в Россию, которые в итоге оказались в Крыму. Компания утверждала, что ее ввели в заблуждение, так как контракт касался поставки оборудования в Краснодарский край, и была готова вернуть «Ростеху» деньги. Суд отклонил этот иск.

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Теги: #Siemens#турбины Siemens#скандал с «крымскими турбинами»