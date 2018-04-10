Российский суд отказал Siemens в иске по "крымским турбинам"

Компания Siemens ранее подала иск к «дочке» «Ростеха» из-за поставок турбин в аннексированный Крым.

Девятый арбитражный апелляционный суд РФ подтвердил отказ компании «Сименс технологии газовых турбин» в иске к внешнеэкономическому объединению «Технопромэкспорт» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (оба входят в «Ростех») по делу о «крымских турбинах».

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Об этом сообщает РАПСИ, передает РБК.

Таким образом решение Арбитражного суда Москвы от 10 января осталось неизменным.

1 марта апелляционный суд подтвердил отказ в иске СТГТ к структурам «Технопромэкспорта» о признании сделки по поставке турбин в Крым незаконной.

В июле 2017 года стало известно, что Siemens поставил турбины в аннексированный Крым, несмотря на санкции Евросоюза. Компания «Технопромэкспорт» заявила, что оборудование было приобретено на вторичном рынке и модернизировано на российских заводах.

Немецкий концерн подал в суд с требованием признать незаконными два договора о поставке четырех турбин в Россию, которые в итоге оказались в Крыму. Компания утверждала, что ее ввели в заблуждение, так как контракт касался поставки оборудования в Краснодарский край, и была готова вернуть «Ростеху» деньги. Суд отклонил этот иск.