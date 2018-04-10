Украина вместе с Евросоюзом высказала в ВТО очередные претензии к России

Украина в ВТО подняла вопросы российских регуляторных ограничений импорта алкогольных напитков, цемента, медпрепаратов и игрушек.

Украина на заседании комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле подняла вопросы российских регуляторных ограничений при импорте алкогольных напитков, цемента, медицинских препаратов и детских игрушек.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

В частности, украинская сторона совместно с ЕС выразила обеспокоенность проектом технического регламента РФ в сфере безопасности алкогольных напитков, правилами сертификации цемента, проектом решения Евразийской экономической комиссии в отношении требований к безопасности медицинских изделий, а также изменениями технического регламента Таможенного союза в отношении безопасности детских игрушек.

Кроме того, украинская делегация выразила обеспокоенность введением в Египте порядка регистрации импортеров.

Как сообщал УНИАН, Украина в октябре 2017 года подала во Всемирную торговую организацию новый иск к Российской Федерации, касающийся ограничения импорта продовольственной и промышленной продукции.

В середине февраля 2017 года Украина в рамках своего членства в ВТО подала иск против России за введенные Москвой с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров.

Зимой 2016 года был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле прошлого года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.