Окружение Насалика-Кононенко-Гладковского без аукциона получило лития на более $2,5 миллиарда - СМИ

Компания, связанная из окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика - “Петр-Конслатинг” вне конкурса получила спецразрешение на разработку 14 миллионов тонн литиевой руды.

Специальное разрешение на разработку Шевченковского месторождения (Донецкая обл) компания "Петро-Консалтинг" получила в 2018 году, избежав конкурса благодаря процедуре "апробации". Компания будто "переоценила" документы на открытое еще в 1982 году месторождение.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

В ответ на запрос журналистов Госгеонедра отказались назвать объем запасов руды на Шевченковском месторождении, ссылаясь на приказ СБУ, которым засекречено объем запасов литиевых руд в Украине.

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В то же время компания обнародовала данные о запасах полученного ею месторождения. Они составляют 14 млн тонн литиевой руды. При вместимости лития в руде около 1%, стоимость запасов месторождения составляет более 2,5 млрд долларов (рыночная стоимость металла - 20 тыс долларов за тонну).

Формальными владельцами "Петро-Консалтинг" является ресторатор из Львова - Олег Большаков и киевский скульптор - Николай Есипенко.

Официальный телефон компании, указанный в реестре Минюста - также принадлежит компании "Волшебное имение". Основателем этой фирмы является Тарас Игнащенко.

Тарас Игнащенко - молодой непубличный бизнесмен, сын Владимира Игнащенко - советника министра энергетики Игоря Насалика.

Сам советник министра никогда не имел собственного бизнеса. Во времена Януковича был советником министра экологии Эдуарда Ставицкого и заместителем Николая Злочевского на этой же должности. После Майдана министр стал фигурантом шести уголовных дел и убежал. А Игнащенко начал советовать новому министру.

Журналисты несколько раз фиксировали его под приемной Насалика на Infinity за 1,5 млн грн, записанной на сына. Также журналисты программы заметили Игнащенко под офисом угольного бизнесмена Виталия Кропачова, в день, когда НАБУ проводило обыски у бизнесмена.

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Семья Игнащенко глубоко интегрирована в президентское окружение. Он советник министра Насалыка; помощник нардепа от БПП Анатолия Матвиенко; сосед другого нардепа и бизнес-партнера президента Игоря Кононенко.

Младший Игнащенко ведет бизнес с Игорем Гладковским, сыном первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, раньше - бизнес-партнером Порошенко в компании "Богдан".

Игорь Гладковский и Тарас Игнащенко являются соучредителями ООО "Киивбиоенерго".

В 2017 году, возглавляя “Хюндай мотор Украина” Гладковский описывал перспективы электромобилей в Украине. Его бизнес-партнер без конкурса получил разрешение на добычу 14 миллионов тон руды для батарей этих автомобилей, минуя конкурс и аукцион.