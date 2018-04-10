Стало известно, когда Украина начнет серийное производство ракетного комплекса "Ольха" (фото, видео)

20:34, 10 апреля 2018
Промышленность
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Испытания "Ольхи" начались 10 апреля / фото rnbo.gov.ua

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

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«Поздравляю разработчиков ракетного комплекса «Ольха» с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса», - написал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».

По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчиком будут проверяться на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Турчинов пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении.

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Теги: #производство#ракетный комплекс Ольха#Петр Порошенко