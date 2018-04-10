Стало известно, когда Украина начнет серийное производство ракетного комплекса "Ольха" (фото, видео)

Глава государства поздравил разработчиков этого сверхмощного комплекса.

После завершения испытаний ракетного комплекса «Ольха», которые стартовали на юге Одесской области, начнется его серийное производство.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

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«Поздравляю разработчиков ракетного комплекса «Ольха» с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса», - написал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».

По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчиком будут проверяться на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Турчинов пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении.