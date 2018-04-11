Недра для избранных: Гройсман поручил разобраться с передачей окружению Кононенко стратегического месторождения лития

По словам премьера, если факты передачи месторождения без конкурса приближенным к власти лицам подтвердятся, то за них должна быть «жесткая ответственность».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился в Генеральную прокуратуру Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой проверить информацию о передаче без конкурса крупного месторождения лития приближенным к власти лицам.

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Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

«Вчера в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что якобы месторождения лития были выданы приближённым к власти лицам без каких-либо конкурсов, без конкуренции. Я считаю, что появление такой информации не может остаться в стороне. Поэтому я сегодня сутра подписал письмо на Генеральную прокуратуру Украины и Антикоррупционную прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку, действительно ли факты, которые были изложены в средствах массовой информации, имеют место быть», - сказал Гройсман.

«Если имеют место, должна быть жесткая ответственность. Я считаю, что такие случаи не должны оставаться за пределами внимания власти», - добавил он.

Как сообщалось, по данным СМИ, компания «Петро-Консалтинг» получила в 2018 году спецразрешение на разработку Шевченковского месторождения лития (Донецкая обл.), избежав конкурса благодаря процедуре «апробации». Компания будто-бы «переоценила» документы на открытое еще в 1982 году месторождение. Стоимость запасов месторождения, на которое компания получила спецразрешение, оценивается в более 2,5 млрд долларов.

Данную компанию СМИ связывают окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика.

Справка УНИАН. По данным ведущего эксперта энергетических программ Центра Разумкова Виктора Логацкого, Украина занимает первое место в Европе по запасам лития и имеет перспективы выхода на мировой рынок.