"Укроборонпром" представил свою продукцию на выставке в Индии

В рамках международной выставки "Defexpo India 2018" представлены натурные образцы и макеты отечественных вооружений авиационной, военно-морской, бронетанковой и сухопутной тематики.

Государственный концерн "Укроборонпром" вместе с госпредприятием "Спецтехноэкспорт" в рамках 10-й международной выставки "Defexpo India 2018" представили натурные образцы и макеты отечественных вооружений авиационной, военно-морской, бронетанковой и сухопутной тематики.

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"Украинская экспозиция представлена макетами бронетехники, в частности БТР-3Е1, боевых модулей "Шквал", "Кастет", "Стилет". Также представлены ракеты класса "воздух-воздух", средства защиты самолетов и вертолетов АДРОС, управляемые противотанковые ракеты "Комбат" от ГАХК "Артем", - сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Как сказано в сообщении, посетителям демонстрируют ПТРК "Корсар", макеты бронеавтомобилей "КрАЗ" ("HULK", "FIONA"), мобильные 3D радарные системы, активную систему защиты "Заслон", обновленную версию автомата "Малыш".

Помимо этого, в начале первого дня выставки гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин провел переговоры с первым заместителем министра обороны Индии Санджаем Митрой, обсудив дальнейший план работы совместной рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству Украины и Индии.

"Задачей рабочей группы является ускорение реализации совместных проектов в оборонной сфере по программе Make in India. Также обсуждались вопросы развития новых научно-технических проектов с Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO)", - сказано в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. Выставка DefExpo-2018 проходит в Индии с 2000 года каждые два года при поддержке Министерства обороны Индии. На выставке свою продукцию представляют ведущие мировые компании из сферы оборонной промышленности. Специализацией выставки является бронетанковая тематика, ракетно-артиллерийское вооружение, средства ПВО, военно-морская техника, средства связи и РЭБ, беспилотные системы.