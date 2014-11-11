От ФГИ требуют создания Межведомственной рабочей группы по «Сумыхимпрому»

Предметом встречи будет разъяснение необходимости создания Межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности ПАО «Сумыхимпром», почти 100% акций которого принадлежит государству.

«Обеспечение работоспособности таких гигантов химической промышленности Украины, каким является «Сумыхимпром», недопущение умышленного доведения до банкротства предприятий, привлечение к ответственности лиц, которые совершают такие действия, является первостепенной задачей правоохранительных органов. Ибо, если псевдо-инвесторы разворуют предприятия, развалят экономику, то будут подорваны основы нашей государственности, что недопустимо» - считает член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины, министр промышленности Украины (в 1995-1997 годах), член корреспондент НАНУ Валерий Мазур.

Напомним, Общественная рабочая группа ранее обратилась с открытым письмом к премьер-министру Украины Арсению Яценюку, в котором привела доказательства намеренного доведения «Сумыхимпрома» до банкротства менеджерами, подконтрольными Дмитрию Фирташу.

Читайте такжеЭкс-министр Мазур: Структуры Фирташа хотят правдами и неправдами обанкротить «Сумыхимпром»С целью обеспечения отстаивания интересов государства, Общественная рабочая группа обратилась в Кабмин с предложением о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности «Сумыхимпрома». Секретариат Кабмина передал это обращение в ФГИ для принятия Фондом решения о создании Межведомственной рабочей группы.

28 октября замглавы ФГИ Юрий Никитин в своем письме уведомил Общественную рабочую группу о том, что считает создание Межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности «Сумыхимпрома» нецелесообразным.

7 ноября Общественная рабочая группа обратилась к Президенту Украины Петру Порошенко с жалобой на решение ФГИ, отметив, что считают его противоречащим интересам государства, а также с просьбой взять под личный контроль ситуацию с «Сумыхимпромом».

«Все госорганы, имеющие отношение к банкротству «Сумыхимпрома», либо только изображают деятельность, либо решают исключительно собственные ведомственные задачи, не понимая, какое значение имеет «Сумыхимпром» для государства, и что его необходимо сохранить во чтобы то ни стало. Поэтому Межведомственная рабочая группа должна быть создана при Кабинете Министров и иметь своей целью координацию и контроль всех действий госорганов, которые задействованы в процедуре банкротства предприятия. А эти действия сейчас должны быть направлены, прежде всего, на смену комитета кредиторов, который изначально был создан исключительно из компаний Д.Фирташа. Иначе в ближайшей перспективе «Сумыхимпром» может ожидать ликвидация» - убежден Мазур.