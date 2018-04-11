Промпродукция в Украине подорожала почти на 16%

По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 0,3%.

Цены производителей промышленной продукции в Украине в марте 2018 года в годовом выражении, к марту 2017 года, выросли на 15,9%.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – февралем 2018 года - рост цен производителей промпродукции составил 0,3%.

С начала года, к декабрю 2017 году, цены производителей промпродукции выросли на 5,9%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года составила 13,2%, замедлившись по сравнению с 14% в феврале.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост потребительских цен в Украине в текущем году на 7%, Всемирный банк – на 10%.