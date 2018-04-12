Украина за 3 года продала Индии военной продукции на $400 миллионов - "Укроборонпром"

Только николаевское госпредприятие «Зоря»-«Машпроект» экспортировало газовые турбины для боевых кораблей ВМС Индии на сумму 200 млн долларов.

Украинские предприятия военно-промышленного комплекса за три последних года экспортировали в Индию военной продукции на сумму около 400 млн долларов.

Об этом сообщил генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин, говорится в сообщении концерна.

Из этой суммы половина, 200 млн долларов, пришлась на николаевское госпредприятие «Зоря»-«Машпроект», которое экспортировало газовые турбины для боевых кораблей ВМС Индии.

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«В течение 2017 года только компанией «Спецтехноэкспорт» подписано новых контрактов на общую сумму более 35 млн долларов. Ежегодно «Спецтехноэкспорт» в среднем поставляет в Индию продукции на 65 млн долларов», - цитирует Букина пресс-служба госконцерна.

Как сообщили в «Укроборонпроме», наиболее перспективными направлениями в военно-техническом сотрудничестве с Индией являются оказание услуг авиаремонта и модернизации парка самолетов, совместные разработки авиационной техники, продвижение украинских высокоточных вооружений, совместные проекты в области средств связи.

Как сообщал УНИАН, государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» в 2017 году выполнило внешнеэкономические оборонные контракты стоимостью 120 млн долларов, причем 80% реализованных сделок касались экспорта современных вооружений и техники украинского производства на потребности иностранных партнеров.

Государственный концерн «Укроборонпром» вместе с госпредприятием «Спецтехноэкспорт» представили натурные образцы и макеты отечественных вооружений авиационной, военно-морской, бронетанковой и сухопутной тематики на международной выставке «Defexpo India 2018», которая сегодня открылась в индийском городе Ченнаи.