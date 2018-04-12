Украинские ракетоносители за годы независимости запустили более 300 космических аппаратов - Гройсман

Предприятия и учреждения космической отрасли Украины по итогам 2017 года увеличили производство продукции на 26% - до 4,7 млрд грн.

Украинские ракетоносители за годы независимости обеспечили запуск более 300 космических аппаратов.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в поздравлении с Днем работников ракетно-комической отрасли Украины и Всемирным днем космонавтики, опубликованном на сайте правительства.

«В период государственной независимости Украины удалось сохранить инфраструктуру для замкнутого цикла производства ракет и космической техники. За это время благодаря украинским ракетоносителям, по заказу 25 иностранных государств, произошел запуск более 300 космических аппаратов. Все это приумножает позитивный имидж Украины как государства с мощным научно-техническим, высокотехнологичным потенциалом», - отметил премьер.

По словам Гройсмана, развитие ракетно-космического производства является ключевым приоритетом для последующего экономического развития Украины и наращивания промышленного потенциала.

«Украинские предприятия космической отрасли на мировом рынке космических услуг демонстрируют значительные конкурентные преимущества и являются гордостью нашей страны. Все это дает уверенность в том, что приобретенный драгоценный опыт мы способны приумножать, усиливая научный и производственный потенциал национальной экономики», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, предприятия и учреждения космической отрасли Украины по итогам 2017 года произвели товарной продукции на сумму более 4,7 млрд грн, что на 26,3% больше показателя 2016 года.