Украинские ракетоносители за годы независимости запустили более 300 космических аппаратов - Гройсман
Украинские ракетоносители за годы независимости обеспечили запуск более 300 космических аппаратов.
Читайте такжеВ мире отмечают День космонавтики: ТОП-5 важнейших космических полетов (видео)
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в поздравлении с Днем работников ракетно-комической отрасли Украины и Всемирным днем космонавтики, опубликованном на сайте правительства.
«В период государственной независимости Украины удалось сохранить инфраструктуру для замкнутого цикла производства ракет и космической техники. За это время благодаря украинским ракетоносителям, по заказу 25 иностранных государств, произошел запуск более 300 космических аппаратов. Все это приумножает позитивный имидж Украины как государства с мощным научно-техническим, высокотехнологичным потенциалом», - отметил премьер.
По словам Гройсмана, развитие ракетно-космического производства является ключевым приоритетом для последующего экономического развития Украины и наращивания промышленного потенциала.
«Украинские предприятия космической отрасли на мировом рынке космических услуг демонстрируют значительные конкурентные преимущества и являются гордостью нашей страны. Все это дает уверенность в том, что приобретенный драгоценный опыт мы способны приумножать, усиливая научный и производственный потенциал национальной экономики», - подчеркнул Гройсман.
Как сообщал УНИАН, предприятия и учреждения космической отрасли Украины по итогам 2017 года произвели товарной продукции на сумму более 4,7 млрд грн, что на 26,3% больше показателя 2016 года.