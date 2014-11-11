Украина в октябре начала импорт кокса из Китая

Украинские металлургический предприятия в октябре текущего года начали импорт кокса из Китая, тогда как традиционно он закупается в России и Польше, сообщает пресс-служба Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ) со ссылкой на слова начальника отдела топливно-энергетических рынков Олега Мельника.

По его словам, нестабильная ситуация на Донбассе с августа нарушила производственную деятельность многих коксохимических предприятий Украины. В связи с этим работающие металлургические предприятия вынуждены были искать возможность импорта сырья из-за рубежа.

«Помимо традиционных поставок из России и Польши, в октябре 2014 года в украинский порт зашло судно с металлургическим коксом китайского происхождения, цены на который выгодно отличались от предложений из соседних стран – в среднем на 5%», - прокомментировал ситуацию эксперт.

При этом он сообщил, что в течение октября экспортные котировки на китайский металлургический кокс выросли в среднем на 5 долл./тонна, до 175-180 долл. при условиях поставок FOB.

Как сообщал УНИАН, объем производства кокса в Украине в январе-октябре уменьшился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,047 млн тонн.

Читайте такжеАвдеевский коксохим снова находится на грани остановкиСправка УНИАН. Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ) – ведущий информационно-аналитический и экспертный центр Украины в сфере внешней торговли, созданный Министерством внешнеэкономических связей и торговли Украины в 1996 году.

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