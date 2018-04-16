Разработанный в Украине беспилотник начал патрулировать границу с Крымом (видео)

Spectator-M используются как на морском участке ответственности пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, так и на сухопутном участке границы с временно оккупированным полуостровом.

Украинские пограничники для патрулирования административной границы с временно оккупированным Крымом начали использовать современный беспилотник Spectator-M, разработанный в результате сотрудничества «Киевского политехнического института» и ПАО «Меридиан имени С.П. Королева» (Киев), входящего в состав госконцерна «Укроборонпром».

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«Эти дроны оснащены современными видео и тепловизионными камерами, позволяющими отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров. Spectator-M является новой версией БПАК-МП-1 Spectator, который имеет лучшие эксплуатационные характеристики, имеет большую грузоподъемность и дальность полета», - сказано в сообщении пресс-службы госконцерна.

На данном этапе комплексы Spectator-M используются как на морском участке ответственности пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, так и на сухопутном участке административной границы с временно оккупированным Крымом. У беспилотника оптимальное соотношение веса полезной нагрузки на единицу массы и высокие аэродинамические характеристики, что позволяет эффективно размещать на нем разведывательное оборудование, сообщили в «Укроборонпроме».

«Благодаря своим размерам Spectator легко транспортировать даже в рюкзаке, минимальное время для подготовки к запуску в разобранном состоянии составляет до двух минут. Это позволяет оперативно применять этот беспилотник в условиях реальных боевых действий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киевском политехническом институте создадут Главное агентство передовых исследований и разработок (GARDA), которое будет внедрять технологии в оборонной промышленности.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.