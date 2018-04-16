Новый украинский вертолет впервые поднялся в небо (фото, видео)

Вертолет МСБ-2 - "Надия" - это модернизированная версия Ми-2.

В Запорожье сегодня, 16 апреля, впервые поднялся в небо новый украинский вертолет от компании «Мотор Сич».

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Об этом пишет 061.ua.

Вертолет МСБ-2 - "Надия" - это модернизированная версия Ми-2. Он на 70% состоит из композита, из салона убран расходный бак. Вертолет будет проходить испытания в течении года, сказано в сообщении.

АО "Мотор Сич" намерено пройти сертификацию нового гражданского вертолета МСБ-2 "Надия" до конца этого года.

Напомним, вертолет впервые презентовали 19 августа прошлого года во время Чемпионата Украины по вертолетному спорту.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.