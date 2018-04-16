Прокуратура открыла уголовное производство против руководителей Одесского порта – СМИ

По данным СМИ, речь идет о возможном сговоре руководства порта с частными компаниями ООО «Экофлот» и ООО «Укрфлот-Сервис», которые арендовали у ОМТП два из 12-и буксиров на невыгодных для порта условиях.

Прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) по подозрению в получении неправомерной выгоды, злоупотреблении служебным положением и нанесению убытков государству в крупных размерах.

Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на официальный запрос прокуратуры в адрес директора ОМТП Виктора Войтко.

По данным «Зеркала недели», речь идет о возможном сговоре руководства порта с частными компаниями ООО «Экофлот» и ООО «Укрфлот-Сервис», которые арендовали у ОМТП два из 12-и буксиров на невыгодных для порта условиях. Договор об аренде был заключен 25 июля 2017 года, со стороны ОМТП его подписал и.о. директора порта Виктор Слободянюк.

Согласно договора, копию которого приводит издание, стоимость аренды буксиров «Булат» и «Патриот» составила 16,316 тыс. грн. в час. Авторы публикации сравнивают эту сумму с рыночными ставками на буксирные услуги и приходят к выводу, что государство ежемесячно недополучало минимум 3-4 млн. грн.

В то же время, издание напоминает, что в 2017 году тогдашний директор ОМТП Игорь Ткачук выступил против частного иностранного инвестора – компании DP World, которая намеревалась купить буксирный флот Одесского порта за $50 млн. Свою позицию топ-менеджер объяснял нежеланием забирать у государства прибыль, поскольку буксирный флот приносит порту до 85% его доходов.

Одесский морской торговый порт на 100% принадлежит государству. В 2016 году госпредприятие получило свыше 303 млн. грн. чистой прибыли, плановый показатель на 2017 год составил чуть более 260,6 млн. грн., а согласно финансовому плану ГП «ОМТП» на 2018 год, чистая прибыль ожидается на уровне 119,2 млн. грн.