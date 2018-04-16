Крупные и средние предприятия Украины за год увеличили прибыль в 1,6 раза

Результат прибыльных предприятий вырос на 36,2%.

Крупные и средние предприятия Украины в 2017 году получили 153,218 миллиарда гривень прибыли до налогообложения, что в 1,6 раза выше показателя за 2016 год на уровне 94,039 миллиарда гривень.

Читайте такжеРост промпроизводства в Украине замедлился до 1,9%

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, результат прибыльных предприятий вырос на 36,2% - до 457,324 миллиарда гривень, результат убыточных - на 25,8%, до минус 304,106 миллиарда гривень.

Также сообщается, что доля убыточных предприятий в Украине по итогам 2017 года выросла до 25,8% с 24,2% годом ранее.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Справка УНИАН. Крупные и средние предприятия Украины в 2016 году получили 94,039 миллиарда гривень прибыли до налогообложения против убытка за 2015 год.