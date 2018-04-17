Украсть чужое: Россия хочет вооружиться идеями Маска

Российскому вице-премьеру "очень стыдно", но он все равно хочет украсть у Маска некоторые его технические разработки.

Россия планирует взять на вооружение некоторые технические разработки канадско-американского изобретателя Илона Маска в ракетно-космической отрасли.

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Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на заявление российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.

"В целом я считаю, что к нему [Маску] надо относиться очень серьезно, его надо воспринимать также очень серьезно. Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать", – сказал Рогозин.

Как сообщал УНИАН, ранее в России упал космический корабль "Союз", поскольку при программировании в "Роскосмосе" перепутали космодромы, и ввели неправильные данные.

Кроме того, в российском руководстве выдвинули версию, что в неудачном запуске "Союза-2.1б" с космодрома "Восточный" виноват благовещенский епископ Лукиан, который освящал ракету-носитель перед стартом.