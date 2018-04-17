Евросоюз пожаловался в ВТО на пошлины США на сталь и алюминий
Евросоюз вслед за Китаем пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО) на тарифы США на импорт алюминия и стали.
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Об этом сообщает Reuters.
В ЕС заявили, что для них неприемлемо обоснование тарифов, псовершенное в США, которые при введении пошлины будто бы руководствовались национальной безопасностью.
"Несмотря на то, что Соединенные Штаты характеризуют эти меры как меры безопасности, они по сути являются защитными мерами", говорится в заявлении ЕС.
Защитные тарифы могут быть установлены на импорт определенного продукта, если в собственной промышленности существуют риски серьезного вреда от резкого роста импорта. Критики политики Дональда Трампа утверждают, что в США такой угрозы не существует.
ЕС заявил, что хочет как можно скорее провести консультации с Соединенными Штатами.
Президент США Дональд Трамп объявил о тарифах в прошлом месяце, вызвав глобальный протест, поскольку тарифы считались неоправданными и популистскими.
Страны могут требовать освобождения от многих правил международной торговли, если смогут доказать, что устанавливают тарифы для защиты своей национальной безопасности. Однако эта возможность не применяется при введении защитных тарифов.