Евросоюз пожаловался в ВТО на пошлины США на сталь и алюминий

В ЕС заявили, что для них неприемлемо обоснование тарифов, совершенное в США, которые при введении пошлины будто бы руководствовались национальной безопасностью.

Евросоюз вслед за Китаем пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО) на тарифы США на импорт алюминия и стали.

Читайте такжеТорговая война США и Китая набирает обороты

Об этом сообщает Reuters.

В ЕС заявили, что для них неприемлемо обоснование тарифов, псовершенное в США, которые при введении пошлины будто бы руководствовались национальной безопасностью.

"Несмотря на то, что Соединенные Штаты характеризуют эти меры как меры безопасности, они по сути являются защитными мерами", говорится в заявлении ЕС.

Защитные тарифы могут быть установлены на импорт определенного продукта, если в собственной промышленности существуют риски серьезного вреда от резкого роста импорта. Критики политики Дональда Трампа утверждают, что в США такой угрозы не существует.

ЕС заявил, что хочет как можно скорее провести консультации с Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп объявил о тарифах в прошлом месяце, вызвав глобальный протест, поскольку тарифы считались неоправданными и популистскими.

Страны могут требовать освобождения от многих правил международной торговли, если смогут доказать, что устанавливают тарифы для защиты своей национальной безопасности. Однако эта возможность не применяется при введении защитных тарифов.