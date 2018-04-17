Крымский завод Фирташа травит Херсонщину и не платит эко-налог – СМИ (видео)

С 2015-го года компания прекратила платить экологический налог за загрязнение окружающей среды.

Крымский титановый завод Дмитрия Фирташа сбрасывает отходы в Херсонской области, но уже три года не платит экологический налог, оправдываясь остановкой через оккупацию. При этом завод работает, и вопреки санкциям завозит через закрытый порт Керчи украинский ильменит (сырье).

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Об этом говорится в расследовании Анастасии Шевченко “Двуокись Фирташа” для программы “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Крымский филиал ЧАО «Юкрейниан кемикал продактс» (до 2014 года - “Крымский титан”), расположенная в оккупированном городе Армянск, арендует более тысячи гектаров в Каланчакском районе Херсонской области для размещения химических отходов производства двуокиси титана. С 2015-го года компания прекратила платить экологический налог за загрязнение окружающей среды.

В управлении Государственной фискальной службы в Херсонской области сообщили, что «Юкрейниан кемикал продактс» не облагалось экологическим налогом, поскольку, “согласно сообщениям предприятия, экологический налог не уплачивается в связи с тем, что на предприятии отсутствовала производственная деятельность (оккупация территории АР Крым)“.

В то же время, как сообщает Росприродонадзор, в прошлом году по результатам проверки соблюдения экологического законодательства РФ «Крымский титан» оштрафовали на 230 млн рублей (почти 100 млн гривень) за недостоверную информацию о выбросах.

Местные жители херсонского села Першоконстантиновка, на землях которого находится отстойник отходов с “Крымского титана” жалуются на увеличение заболеваемости и смертности, в том числе, от онкологических болезней. По данным районной больницы, с 2012 года, когда “Крымский титан” увеличил мощность, онкозаболеваемость выросла на 50 процентов.

Проверка Государственной экологической инспекции 2016 года выявила значительное повышение загрязнения почв Присивашья. К примеру, содержание железа в сельском парке завышено в 142 раза.

Анализ образцов воды из пресной водоемы и сельского водопровода, отобранный в школьной столовой, которые были исследованы в сертифицированной лабораторией в Киеве и Херсонской гидробиологической станцией НАН Украины, обнаружили существенное несоответствие санитарным нормам.

В ответ на запрос к ЧАО “Юкрейниан кемикал продактс” о результатах производственной деятельности ее Армянского филиала - завода “Крымский титан” и уплату экологического налога поступил ответ от пресс-службы фирташевской Group DF: «Сейчас вопросы работы любых бизнесов в Крыму – избыточно политизированная тема. А политику мы не комментируем согласно информационной политике группы».

Как отмечают журналисты, “Крымский титан” продолжает работать на украинском сырье - ильменитовом концентрате производства Иршанского горно-обогатительного комбината. С 2016 года Кабмин запретил поставки товаров в Крым, железнодорожное сообщение было прекращено. Тогда появилась морская “ильменитова схема” - сырье отправляется якобы на экспорт в Россию, а на самом деле перегружается на рейде в Керченском проливе и доставляется к закрытому Украиной порту Керчь.

Сейчас ильменит возят через турецкие порты. По данным расследования, в 2016-2017 годах в Крым было доставлено по меньшей мере 220 тысяч тонн ильменитового концентрата, отправителем и получателем груза, таможенными документами, являются московское ООО “ЦОТ” - официальный представитель украинских заводов “Крымский титан” и “Сумыхимпром”.

“Ильменитова схема” нарушает украинский закон и западные санкции. Однако под санкции СНБО Украины почему-то попала только московская компания “Титановые инвестиции”, резюмируют журналисты.