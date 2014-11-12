Минюст отстаивает интересы Фирташа, а не государства - эксперт

Так, член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины Александр Щербань прокомментировал информацию о том, что главное управление юстиции в Сумской области не выявило признаков доведения «Сумыхимпром» до банкротства в результате проверки, проведенной по требованию Фонда государственного имущества Украины.

«Органы прокуратуры выявили факты продажи продукции «Сумыхимпром» по цене ниже себестоимости должностными лицами предприятия, основными из которых на момент совершения этих сделок являлись управляющий санацией предприятия И.Лазакович и распорядитель имущества Р.Марченко.

Расследуются уголовные дела, предметом которых являются такие сделки на сумму, превышающую 135 млн. грн., причем одним из бенефициаров сделок, нанесших огромный урон «Сумыхимпрому», является подконтрольная Д.Фирташу компания «Синтез-Ресурс», которая входит в комитет кредиторов сумского производителя химической и титановой продукции.

Такие же операции, только в еще больших масштабах происходили и перед возбуждением дела о банкротстве. Из предприятия просто выкачивали деньги. Практически половина всей задолженности «Сумыхимпрома» сконцентрирована структурами Фирташа и Левочкина, которые в полном составе вошли в комитет кредиторов и управляют предприятием.

Непонятно, какие еще нужны факты органам юстиции для того, чтобы признать очевидное – «Сумыхимпром» намеренно доведен до банкротства лицами, подконтрольными Д.Фирташу. Для тех, кто отстаивает интересы государства, ситуация более чем понятна. С сожалением вынужден констатировать – деятельность органов Министерства юстиции в Сумской области противоречит и вредит интересам государства» - отметил А.Щербань.