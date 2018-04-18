Укроборонпром показал поставленные из Польши БМП (фото, видео)

У полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек.

Вооруженные Силы Украины провели учебные стрельбы экипажей БМП-1АК, поставленных в рамках военно-технического сотрудничества Украины и Польши.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил концерн «Укроборонпром».

Журналистам, которые прибыли посмотреть на технику и ее возможности, разрешили лично проехаться внутри боевых машин.

По словам военных, у полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек.

«А в самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений. Но даже несмотря на такую активную эксплуатацию за это время не было никаких нареканий или технических неисправностей», — говорится в сообщении.

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