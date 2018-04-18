Первая в России мощная газовая турбина развалилась во время испытаний - Reuters

Официально некоторые участники проекта подтвердили, что авария была, но сказали, что не все так страшно.

Новая попытка выпустить первую мощную российскую газовую турбину, которая должна была заменить импортные аналоги крупных поставщиков, провалилась.

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Об этом сказали Reuters два источника в энергетической отрасли, знакомые с итогами испытаний.

Опытный образец - модернизированная газотурбинная установка 110М - развалилась во время испытаний и восстановлению не подлежит, сказали оба источника.

Официально некоторые участники проекта подтвердили, что авария была, но сказали, что не все так страшно, надеясь продолжить работу над ним.

Испытания проходили на заводе Сатурн, входящем в госкорпорацию Ростех, в Рыбинске.

По словам одного из источников, они прошли в декабре, при испытаниях “турбина развалилась”. “Ее пытались восстановить до марта, но не вышло”, - сказал он.

Второй источник также сказал, что турбина развалилась при испытаниях и не подлежит восстановлению.

“Она развалилась на испытаниях. Нет турбины, все”, - сказал он.

Третий источник, близкий к проекту, сказал, что сейчас турбину пытаются восстановить, рассчитывая сделать это к февралю следующего года.

“Но ситуация очень неприятная”, - сказал он.

Власти РФ включили доработку российской турбины 110 в программу импортозамещения, рассчитывая закрыть локальный спрос отечественным оборудованием.

Проектом занимается совместное предприятие госэнергохолдинга ИнтерРАО, корпорации Роснано и Сатурна, которые еще создали в 2012 году специальный инженерный центр для модернизации двигателя и создания ГТД-110М.

Программа изначально была рассчитана на два с половиной года, а общие инвестиции оценивались в 2,5 миллиарда рублей, сообщал Сатурн в своем пресс-релизе в 2012 году.

Пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Ростех и владеющей Сатурном, сам инженерный центр и Роснано подтвердили факт аварии.

“В ходе длительных испытаний... один из механизмов, действительно, вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем. Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным”, - говорится в сообщении ОДК.

В комментарии сказано, что авария произошла в декабре 2017 года, неисправность может быть устранена, работы уже ведутся. Но сроки восстановления там не назвали.

“Все участники проекта настроены твердо, работы будут продолжены. С учетом того, что проекту требуются дополнительные компетенции и инвестиции, мы обсуждаем возможность привлечения в него еще одного участника – компании Силовые машины”, - сообщила ОДК.

Представитель исследовательского центра сообщил, что в результате аварии “турбина действительно была повреждена”, не ответив на вопросы о возможности восстановления и сроках, которые на это потребуются.

Представитель Роснано сообщил, что сдвижка сроков из-за аварии неизбежна, но корпорация ожидает реализации проекта.

В России не налажено серийное производство газовых турбин средней и большой мощности. Первая попытка создать такой продукт была в 1990-х и начале 2000-х на базе завода Сатурн, с которого вышло несколько турбин, но они потребовали доработки и серийный запуск не начался.

Единственный производитель таких турбин - компания Сименс технологии газовых турбин, где у немецкого концерна Siemens 65 процентов, еще 35 процентов у компании Силовые машины миллиардера Алексея Мордашова. Её завод в Санкт-Петербурге, рассчитанный на локализацию производства турбин Siemens мощностью от 60 до 307 мегаватт, был открыт в июне 2015 года.

Отсутствие аналогов российского происхождения стало одной из причин турбинного скандала - в прошлом году РФ установила на строящихся станциях в аннексированном Крыму приобретенные у Siemens турбины в обход европейских санкций, что привело к судебным спорам и расширению санкций ЕС и США против российских компаний и чиновников.