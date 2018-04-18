Портовые сборы используются не по назначению - промышленники

Портовые сборы в Украине на сегодняшний день крайне завышены, они в разы превышают сборы в сопоставимых зарубежных портах.

Украинские промышленники считают, что сейчас целевые портовые сборы в стране используются совершенно не по назначению.

В частности, они идут на кроссубсидирование других государственных проектов, а остаток средств "выкачивается" в виде дивидендов в общегосударственный бюджет, отметил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в блоге для Delo.ua, пишет Обозреватель.

"Например, принят приказ Министерства инфраструктуры, согласно которому часть средств направляется на финансирование дноуглубительных работ на Днепре — это до 1,3 млрд грн, что противоречит закону и здравому смыслу. К слову, такого нет ни в одной стране мира. Мы рассматриваем это как квазиналог — когда средства аккумулируются от одного источника (морские порты в нашем случае), и часть этих средств идет на финансирование совершенно других проектов, которые должны финансироваться из Государственного бюджета", — возмутился он.

Каленков убежден, что все платежи, которые поступают в Администрацию морских портов Украины от портовых сборов, должны быть целевыми и использоваться исключительно на дноуглубительные работы в морпортах, а также на развитие портовой инфраструктуры. По его мнению, только в таких условиях производители смогут больше продавать, перевозить через порты, и в итоге давать больший эффект для Госбюджета.

По мнению Каленкова, портовые сборы в Украине на сегодняшний день крайне завышены, они в разы превышают сборы в сопоставимых зарубежных портах. Это имеет свои последствия для экономики Украины: необоснованно высокие издержки бизнеса при экспортно-импортных операциях в портах, что ограничивает расширение экспорта и развитие грузовой базы; неконкурентоспособность портов Украины; сокращения валютных поступлений и отчислений в бюджет; с учетом возрастающей доли морского импорта в структуре углей, закупаемых энергетиками, высокие портовые сборы — фактор роста стоимости электроэнергии для всех отраслей экономики.

Он также считает, что такое снижение необходимо производителям всех отраслей и поможет сгенерировать для экономики Украины дополнительных $825 млн дохода или почти 1-процентный пункт дополнительного роста ВВП Украины.