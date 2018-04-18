Гройсман поручил проверить таможни на нарушения при импорте российских удобрений

Позднее Гройсман по просьбе депутата, присутствующего на заседании согласился расширить проверку на все таможни, граничащие с РФ.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе проверить информацию об обходе Сумской таможней антидемпинговых мер по импорту минеральных удобрений из Российской Федерации.

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Об этом премьер сообщил в ходе заседания правительства.

"Мы ввели эффективные антидемпинговые меры, если кто-то эти меры обходит - то это нарушение закона… Правительственное поручение ГФС - комплексная проверка Сумской таможни с публикацией конкретных результатов", - сказал премьер.

Позднее Гройсман по просьбе депутата, присутствующего на заседании, согласился расширить проверку на все таможни, граничащие с РФ.

Как сообщал УНИАН, 14 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил временно ограничить ввоз минеральных удобрений из России и до следующего заседания правительства подготовить решение о расширении антидемпинговых мер на коды продукции, которые сейчас могут использоваться для нелегального ввоза российских удобрений.

В конце февраля в правительстве Украины сообщили о намерении минимизировать нелегальный импорт в страну российских минеральных удобрений, в отношении которых в прошлом году были введены антидемпинговые пошлины, путем расширения перечней кодов продукции, к которой применяются ограничительные меры.

Межведомственная комиссия по международной торговле в мае прошлого года приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину некоторых азотных удобрений российского производства в рамках защиты собственного производителя и снижения зависимости украинских аграриев от поставок химпродукции. Действие утвержденных антидемпинговых мер заканчивается 18 апреля этого года.

В мае 2009 года Украина ввела сроком на 5 лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением компаний "Дорогобуж" и "Минерально-химическая компания "Еврохим", которые сотрудничали с Министерством экономики. Для них пошлины были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно. В 2014 году Украина в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта аммиачной селитры из России приняла решение о повышении таможенной пошлины для российских поставщиков до 36,03%, продлив срок действия спецпошлин еще на 5 лет.