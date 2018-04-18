В Сети появились кадры попадания ракеты "Ольха" в цель (видео)
Конструкторское бюро Луч впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса "Ольха" украинского производства.
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Видео опубликовано на странице КБ в Facebook.
Кадры подлета боеприпаса к земной поверхности под прямым углом, его попадания и последующего взрыва можно увидеть, начиная с 31-й секунды записи.
До этого в Сети публиковались только ролики запуска ракеты, а также фото последствий ее попадания.
Ранее в апреле 2018 года в Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса "Ольха", в котором используется боеприпас с корректируемой траекторией полета.
В феврале 2018-го секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что новые боеприпасы к "Ольхе" запустят в серийное производство после того, как на госиспытаниях будет подтверждена их эффективность.