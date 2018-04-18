В Украине успешно испытали ракетный комплекс «Скиф» (фото, видео)

Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» потерпела ряд изменений.

В Украине на одном из военных полигонов провели успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» - экспортной версии украинского ПТРК «Стугна-П».

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Об этом сообщает пресс-служба КБ «Луч».

Согласно сообщению, конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» потерпела ряд изменений. Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких почв и песка.

"Сама ракета не претерпела изменений, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений", - говорится в сообщении.

В КБ «Луч» отметили, что уникальная разработка имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют уничтожение подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой.

«Кроме этого, украинский ракетный комплекс также способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя», - сказано в сообщении.