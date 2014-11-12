Таможенный союз отменил пошлины на нержавеющие стальные трубы из Украины

Как отмечается, это решение позволяет украинским производителям экспортировать нержавеющие трубы в Россию, Беларусь и Казахстан без квотных ограничений.

До начала ноября специальная защитная пошлина в отношении импорта стальных труб в страны Таможенного союза из Украины составляла 9,9% от таможенной стоимости, а в 2012 году было введено квотирование поставок этой продукции.

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Напомним, в начале года УНИАН сообщал, что в Украине производство стальных труб сократилось за 2013 год на 20%.

Справка УНИАН. Таможенные ограничения на импорт стальных труб из Украины были введены Российской Федерацией еще в 2010 году. 1 октября 2011 года действие специальной пошлины на стальные трубы было расширено на всю территорию Таможенного союза, а с 23 сентября 2012 года пошлину заменил режим квотирования.