Таможенный союз отменил пошлины на нержавеющие стальные трубы из Украины
Таможенный союз с 1 ноября отменил пошлины на ввоз нержавеющих стальных труб из Украины, крупнейшим производителем и экспортером которых является украинская компания «Интерпайп», сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Как отмечается, это решение позволяет украинским производителям экспортировать нержавеющие трубы в Россию, Беларусь и Казахстан без квотных ограничений.
До начала ноября специальная защитная пошлина в отношении импорта стальных труб в страны Таможенного союза из Украины составляла 9,9% от таможенной стоимости, а в 2012 году было введено квотирование поставок этой продукции.
Читайте такжеУкраина сократила производство стали на 15%
Напомним, в начале года УНИАН сообщал, что в Украине производство стальных труб сократилось за 2013 год на 20%.
Справка УНИАН. Таможенные ограничения на импорт стальных труб из Украины были введены Российской Федерацией еще в 2010 году. 1 октября 2011 года действие специальной пошлины на стальные трубы было расширено на всю территорию Таможенного союза, а с 23 сентября 2012 года пошлину заменил режим квотирования.