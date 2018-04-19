Представители горно-металлургического комплекса призывают правительство не ограничивать импорт в Украину серной кислоты

Введение ограничений приведет к монополизации рынка серной кислоты и снизит конкурентоспособность украинской металлургии и коксохимии.

Представители предприятий горно-металлургического комплекса призывают правительство Украины и Межведомственную комиссию по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли не вводить пошлины, квоты или какие-либо другие ограничительные меры для импорта серной кислоты, поскольку такие действия приведут к росту цен на этот товар, увеличению себестоимости для металлургических и коксохимических предприятий и снижению их способности конкурировать на международных рынках.

Об этом во время круглого стола на тему «Рынок серной кислоты в Украине: состояние и пути развития» заявил глава ассоциации «Укрметаллургпром», которая объединяет предприятия ГМК, Александр Каленков.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет проведено заседание Межведомственной комиссии по торговле, и будет принято решение не вводить никакие ограничения (пошлины и квоты), оставить его конкурентным… Мы, как ассоциация металлургов и горняков, будем обращаться к премьер-министру и вице-премьер-министру Кубиву, который возглавляет эту комиссию, чтобы так и было сделано, чтобы они приняли наши аргументы и воздержались от введения ограничительных норм», - сказал Каленков.

По его словам, введение ограничений приведет к увеличению цен на серную кислоту, за чем последует рост себестоимости производства металлургической продукции, для которой кислота является важным сырьем.

«Конкуренция на глобальном рынке – очень жесткая. 85% своей продукции мы экспортируем, мы конкурируем, в частности, за счет себестоимости. Здесь считается каждый доллар, каждый цент, поэтому любое увеличение себестоимости приведет к тому, что мы продадим меньше нашей продукции», - отметил Каленков, добавив, что горно-металлургический комплекс представляет собой треть промышленности Украины, и снижение уровня его производства неминуемо отразится на таких показателях, как ВВП.

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Глава ассоциации подчеркнул также инфраструктурную проблему, которая возникнет при ограничении импорта в Украину серной кислоты. По его словам, на сегодняшний день на внутреннем рынке в наличии есть всего 142 доступные цистерны для транспортировки серной кислоты. Этого количества достаточно только для перевозки 40 тыс. тонн кислоты при годовом потреблении 110 тыс. тонн. Каленков считает, что отсутствие импортной кислоты приведет к снижению доступности иностранного парка цистерн, а, следовательно, повлечет за собой проблему доставки этого реагента на предприятия.

Как отметил глава аналитического госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк, на сегодня рынок серной кислоты очень сильно зависит именно от импортных поставок.

«Нам нужно приблизительно 100-110 тыс. тонн серной кислоты в год. Из этого объема на сегодня внутреннее предложение – это 20-30 тыс. тонн. Таким образом, возникает условный дефицит (70-80 тыс. тонн), который покрывается импортом. Основными поставщиками являются Беларусь, Россия, Австрия и другие страны ЕС», - сказал Власюк, добавив, что отсутствие на рынке достаточных объемов серной кислоты – это тяжелая ситуация для предприятий-потребителей, поскольку их технологические процессы требуют ее постоянного наличия.

По словам заместителя главы «Укрпромвнешэкспертизы» Сергея Поважнюка, серная кислота потребляется металлургическими, коксохимическими, фармацевтическими предприятиями, производителями минеральных удобрений, а также используется на ТЭС, ТЭЦ и АЭС Украины.

По словам партнера юридической компании «Саенко Харенко» Анжелы Махиновой, введение ограничения импорта в Украину серной кислоты следует считать мерами экстраординарного характера, их принятие противоречит принципам и нормам Всемирной торговой организации.

«Эти меры направлены против честного и добросовестного импорта… Введение мер неминуемо приведет Украину в ВТО, в структуру разрешения споров», - сказала Махинова, добавив, что если Межведомственная комиссия введет ограничения, то ряд торговых партнеров Украины воспримут этот шаг как неуважение нашей страной международного торгового права и оспорят эти действия в рамках ВТО.

Присутствующий на круглом столе директор по вопросам инжиниринга «Запорожкокса» Александр Гайдаенко сообщил, в свою очередь, что введение ограничений приведет к проблемам поставки серной кислоты на данный завод, что повлечет за собой увеличение количества вредных выбросов и многомиллионных экологических штрафов, которые должен будет платить «Запорожкокс».

«Это приведет к монополизации рынка и росту цен», - заявил директор компании «Захид», которая является поставщиком серной кислоты производства белорусского завода «Нафтан», Сергей Середа.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд компаний - внутренних производителей серной кислоты (например, «Сумыхимпром», «Восточный ГОК») обратились в Межведомственную комиссию по торговле с просьбой о проведении расследования импорта серной кислоты в Украину и введения ограничительных мер (пошлин, квот). Целью этих мер, согласно информации инициаторов расследования, должна стать защита внутреннего производителя.

Справка УНИАН. Проблема дефицита серной кислоты и увеличения объемов ее импорта в Украину возникла в 2014 году в результате аннексии Крыма и оккупации части территории Донбасса. Вследствие российской агрессии Украина потеряла два крупнейших производителя серной кислоты – «Крымский титан» и «Константиновский химзавод» (Донецкая обл.). С тех пор значительную долю на рынке заняли импортные поставки, которые на сегодня жизненно необходимы для функционирования металлургической, коксохимической и ряда других отраслей украинской промышленности.