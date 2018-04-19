Металлурги призывают Кабмин признать спецрасследование по серной кислоте необоснованным

Резкое уменьшение отечественного предложения вынудило украинских металлургов увеличить закупки серной кислоты у зарубежных производителей.

Объединение предприятий «Укрметаллургпром» и Федерация металлургов Украины призывают Кабинет министров и Министерство экономического развития и торговли страны прекратить специальное расследование в отношении импорта серной кислоты как необоснованное.

Так, президент «Укрметаллургпрома» Александр Каленков в ходе круглого стола «Рынок серной кислоты в Украине: состояние и пути развития» заявил, что возможные ограничения импорта серной кислоты создадут чрезвычайную ситуацию с обеспечением этим сырьем украинского ГМК. Он напомнил, что в 2014 году ее поставки на внутренний рынок после аннексии Крыма и оккупации Донбасса уменьшились в три раза, а цены выросли практически вдвое.

По его словам, резкое уменьшение предложения вынудило украинских металлургов увеличить закупки серной кислоты у зарубежных производителей.

«Импорт решает сразу три проблемы. Первая – это объективная нехватка внутреннего ресурса, вторая – это проблема с качеством, так как отечественная продукция содержит в 3-4 раза больше вредных примесей, и третья – это логистика. Мы считаем буквально по штукам количество цистерн, которые могут перевозить продукцию – их в Украине всего 142. И эти цистерны могут перевезти за год 40 тыс. т всей кислоты при потребности в 110 тыс. т», - отметил А. Каленков.

Глава «Укрметаллургпрома» считает, что предложение по закрытию украинского рынка серной кислоты является надуманным и, более того, не решает проблему дефицита этой продукции. «Закрыть рынок означает вернуться в катастрофическую ситуацию 2014 года только без возможности ее решения», – подчеркнул он, добавив, что нужно принять обоснованное решение по прекращению спецрасследования, а не создавать новую чрезвычайную ситуацию с обеспечением предприятий ГМК серной кислотой.

Глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький также назвал это расследование необоснованным.

«Украинские производители не в состоянии обеспечить потребности внутреннего рынка теми объемами, которые они сегодня предлагают и которые, в случае увеличения их собственного производства, будут только уменьшаться. Значит, товарной продукции будут еще меньше», - отметил он.

По словам С.Беленького, в случае закрытия рынка серной кислоты проблемы, с которыми столкнутся коксохимики и металлургии, приведут к катастрофическим экологическим последствия и убыткам предприятий ГМК.

«Нужно обратиться в Кабинет министров, чтобы в МЭРТе на данном этапе расследования пришли к выводу, что расследование не имеет никаких оснований», - констатировал глава Федерации металлургов.

Как известно, в августе 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле заявила о намерении провести специальное расследование в отношении импортеров серной кислоты по соответствующему запросу «Сумыхимпрома» и Восточного ГОКа. Целью данных действий является обложение иностранных поставщиков специальной пошлиной на ввоз их продукции в Украину.