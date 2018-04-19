Введение пошлины на серную кислоту грозит обвалить объемы производства металла – участники рынка

Введение специальных пошлин на импорт серной кислоты грозит сокращением производства и потерями валютной выручки, говорят промышленники

Дефицит серной кислоты приведет к сворачиванию мощностей производителей кокса. Это в свою очередь может повлечь снижение объемов производства металла и сокращению рабочих мест.

Об этом в эфире "5 канала" заявил директор государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк.

"Мы понимаем, что чем меньше кокса – тем меньше металла, меньше рабочих мест, меньше налогов. То есть это будет цепная реакция. Поэтому влияние, скажем, ограничительных мер в целом на экономическое состояние сектора будет, очевидно, отрицательным", – убежден Власюк.

Как собщалось, ранее несколько украинских производителей серной кислоты инициировали расследование, результатом которого может быть введение специальных пошлин на импорт серной кислоты. Эксперты считают, что такой шаг приведет к созданию монополии на рынке и повысит стоимость этого вида сырья для украинских промышленников.

"Для отрасли (металлургии – ред.) это грозит существенным сокращением производства и потерями валютной выручки – до миллиарда долларов, говорят в профильном объединении. Украинская же сырье не удовлетворяет металлургов ни качеством, ни объемами, ни логистикой", – сообщает "5 канал".

С заявлением не допустить введения ограничений аналитики, эксперты и промышленники планируют обратиться к правительству.