Юрист предостерегает, что спецрасследование по серной кислоте может привести к проблемам Украины в ВТО

При этом юрист усомнилась, что национальные производители серной кислоты потерпели ущерб именно от импорта, ведь они работают по давальческой схеме и не продают свой товар непосредственно в рынок, а реализуют его через трейдеров.

Специальное расследование по серной кислоте не обосновано и может привести к проблемам Украины в ВТО.

Такое мнение высказала Анжела Махинова, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko, в ходе круглого стола «Рынок серной кислоты в Украине: состояние и пути развития»

По ее словам, в практике ВТО специальные меры являются мерами экстраординарного характера, которые направлены против честного добросовестного импорта. Так, согласно недавней статистике ВТО, всего было инициировано около 3400 антидемпинговых расследований, тогда как спецрасследований – только 154.

При этом, как отметил Махинова, при подаче жалобы на спецрасследование должен соблюдаться ряд условий.

«В то же время есть большие проблемные моменты по серной кислоте, когда «Сумыхимпром», ПХО, «Заря» и ВостГОК инициируют его в условиях критического дефицита сырья», - сказала она.

По ее словам, жалоба должна подаваться нацпроизводителем с долей на рынке более 50% от общего объема. В то же время заявителями выступили лишь 4 предприятия из 14, работавших до недавнего времени на рынке Украины.

«Уже это ставит под вопрос статус национального производителя. Более того, эти производители являются также потребителями серной кислоты, причем доля их продаж в рынок составляет всего 7-9%», - отметила она.

Кроме того, как сообщила Махинова, все заявители работают по давальческой схеме.

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«Тогда возникает вопрос, а конкурирует ли производитель с импортом? Да, есть производственные мощности, но производитель не определяет себестоимость товара, ценовую политику, стратегию продаж. Он просто перерабатывает сырье, получает деньги за стоимость своих услуг и передает товар заказчику», - констатировала юрист, добавив, что сейчас практика ВТО исключает таких производителей из статуса национального.

Следующий проблемный пункт – подобность товара. В частности, заявители призвали МЭРТ расследовать импорт трех видов кислоты: реактивной, контактной и олеума.

«Но эти продукты отличаются между собой и по составу, и по цене. Кроме того, разные отрасли потребляют разную кислоту», - сказала Махинова.

Кроме того, партнер Sayenko Kharenko сообщила, что один из факторов спецрасследования должен быть постоянный, катастрофический, недавний рост импорта, обусловленный непредвиденными обстоятельствами.

«Но со второго полугодия прошлого года наблюдается четкая тенденция падения импорта. Это дает основания не вводить заградительные меры», - отметила она.

При этом Махинова усомнилась, что национальные производители серной кислоты потерпели ущерб именно от импорта, ведь они работают по давальческой схеме и не продают свой товар непосредственно в рынок, а реализуют его через трейдеров.

«Тогда трейдеры должны были регистрироваться в расследовании и доказывать причиненный им ущерб», - подчеркнула она.

Кроме того, юрист допускает, что возможные заградительные меры в отношении серной кислоты могут нанести удар по национальным интересам Украины.

«Безусловно, возникнет дефицит товара на внутреннем рынке, который ударит по потребителям. Они будут вынуждены его импортировать с уплатой пошлин. Кроме того, когда по каждому пункту этого спецрасследования есть вопросы, то такой путь неминуемо приведет Украину в палату по разрешению споров при ВТО. А ведь у нашей страны уже есть негативный опыт. Как мы помним, Япония пару лет назад оспорила и выиграла кейс по автомобилям. Тогад нас простили, но сейчас наши торговые партнеры могут применить ответные меры», - подчеркнула она.

Как известно, в августе 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле заявила о намерении провести специальное расследование в отношении импортеров серной кислоты по соответствующему запросу «Сумыхимпрома» и Восточного ГОКа. Целью данных действий является обложение иностранных поставщиков специальной пошлиной на ввоз их продукции в Украину.