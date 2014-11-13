Распорядитель имущества «Сумыхимпром» должен быть отстранен от должности - рабочая группа

«Общественная рабочая группа по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины неоднократно обращалась в Минюст с требованием провести анализ причин доведения до банкротства «Сумыхимпром». А также с требованием взять под контроль проведение проверки законности действий распорядителя имущества предприятия Р.Марченко.

Несколько месяцев назад с аналогичным требованием в Минюст обращался и Фонд госимущества Украины. Установление органами прокуратуры фактов продажи продукции «Сумыхимпром» в пользу компании Фирташа «Синтез Ресурс» по цене, которая ниже себестоимости, на сумму в более чем 135 млн. грн., красноречиво свидетельствует о том, что распорядитель имущества предприятия Р.Марченко не выполняет возложенные на него функции.

Однако, органы Минюста откровенно саботируют и обращения ФГИ, и обращения Общественной рабочей группы – с момента обращений прошло несколько месяцев, а Минюст даже не счел нужным определить дату начала проведения проверки законности действий Р.Марченко.

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Складывается впечатление, что Минюст покрывает противоправные действия распорядителя имущества «Сумыхимпром». Проверка Минюстом причин банкротства «Сумыхимпром», длившаяся несколько месяцев, необъяснимым образом не заметила признаков доведения «Сумыхимпром» до банкротства, хотя Общественная рабочая группа сообщала о конкретных фактах выкачивания денежных средств предприятия структурами, подконтрольными Д.Фирташу и С.Левочкину.

При этом, по информации прокуратуры, именно Р.Марченко и управляющий санацией И.Лазакович всячески затягивали проведение проверки не предоставляя вовремя необходимые документы.», - считает глава Общественной организации «Контроль народного имущества», член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины Александр Щербань.

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Особую озабоченность экспертов вызывает тот факт, что распорядитель имущества «Сумыхимпром» Р.Марченко, используя обеспеченную Минюстом безнаказанность и вседозволенность, всячески препятствует установлению истинных причин доведения титаново-химического гиганта до банкротства.

По мнению бывшего министра промышленности Украины (в 1995-1997 годах) Валерия Мазура необходимо оперативное отстранение от должностей управляющего санацией «Сумыхимпром» И.Лазаковича и распорядителя имущества «Сумыхимпром» Р.Марченко, так как их действия направлены на ликвидацию предприятия.

«Нынешних управляющего санацией и распорядителя имуществом «Сумыхимпром» необходимо немедленно отстранить от выполнения названных должностных обязанностей. Лица, занимающие пока еще эти должности, ведут работу не в интересах государства, а в интересах «Группы DF».

Причем их деятельность во многих случаях находится за гранью законности и подлежит расследованию правоохранительными органами. Оценку деятельности распорядителя имущества «Сумыхимпром» Р.Марченко может дать Минюст. Однако, по непонятным причинам Минюст уже несколько месяцев не начинает проверку многочисленных жалоб на действия Р.Марченко. В том числе, и жалоб Фонда госимущества» - отметил член-корреспондент НАНУ, член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины В.Мазур.