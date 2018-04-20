Украинское предприятие в рамках импортозамещения освоило производство топливных баков для вертолетов Ми-24

Баки сейчас проходят все необходимые испытания, рассматривается вопрос об их допуске к использованию в составе авиационной техники.

Украинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт эластомерных материалов и изделий (ГП УНИКТИ «Динтэм», Днепр) совместно с Конотопским авиаремонтным заводом «Авиакон» в рамках проведения работ по импортозамещению наладили производство мягких топливных баков для вертолетов Ми-24.

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«Госпредприятием «Динтэм» разработана технология, специальное технологическое оснащение и освоено производство комплектов мягких топливных баков для вертолетов Ми-24. Топливная система вертолета Ми-24 включает в себя пять мягких топливных баков, при изготовлении которых используется разработанная институтом резина на основе сырья ведущих мировых производителей и другие материалы отечественного производства», - сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

Результаты испытаний мягких топливных баков с применением указанных материалов продемонстрировали их соответствие нормативной и эксплуатационной документации, отметили в «Укроборонпроме».

«Баки сейчас проходят все необходимые испытания, рассматривается вопрос об их допуске к использованию в составе авиационной техники. Эта разработка позволит заменить штатные топливные баки, которые имеют больший вес, меньшую износостойкость и большую чувствительность к повреждениям», - сказано в сообщении.

Использование новых топливных баков должно улучшить эксплуатационные характеристики боевой техники.

Справка УНИАН. Государственное предприятие Украинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт эластомерных материалов и изделий «Динтэм» и государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» входят в состав государственного концерна «Укроборонпром».