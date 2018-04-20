Цены на газ для промышленности снова вырастут

«Нафтогаз» с 1 мая повышает минимальные цены на газ для промпотребителей на 5,5% – до 9143 грн за тыс. куб. м. Максимальные цены вырастут на 5,2% - до 10042 грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 мая 2018 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5,5% по сравнению с апрелем – до 9142,8 грн с 8670 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

Читайте также"Мы должны быть как акробаты:" Минфин намерен найти компромисс с МВФ в вопросе повышения цены на газ

Сообщается, что максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 мая будут повышены на 5,2% – до 10041,6 грн с 9543,6 грн за тыс. кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

Ранее, на апрель по сравнению с мартом 2018 года «Нафтогаз» увеличил минимальные цены на газ для промпотребителей на 10% – до 8670 за тыс. куб. м и максимальные цены на 9,8% - до 9543,6 за тыс. куб. м.