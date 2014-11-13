Баффет выкупает бизнес по производству батареек Duracell

Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc станет новым владельцем бизнеса по производству батареек Duracell, который она получит в обмен на долю в Procter&Gamble Co стоимостью $4,7 миллиарда, передает Reuters.

Нынешний владелец Duracell - P&G сообщила в четверг, 13 ноября, что выделит около $1,8 миллиарда наличными для рекапитализации Duracell перед осуществлением сделки.

Перед официальным открытием фондовых бирж в США акции P&G, крупнейшего в мире производителя товаров для дома, дешевели на 1 процент.

В августе Procter&Gamble заявила, что может продать около половины показывающих слабый рост брендов, а в октябре озвучила план продать Duracell.

Спрос на батарейки Duracell, которые невозможно подзарядить, постепенно падает по мере бурного роста рынка электронных устройств, большинство из которых снабжены батареями с возможностью подзарядки.

По данным на конец июня т.г., Berkshire Hathaway принадлежало около 52,8 миллиона акций P&G, или около 1,9 процента от их общего количества.

"Меня всегда впечатлял Duracell и как потребителя, и как долгосрочного инвестора в P&G и Gillette", - приводятся в заявлении слова Баффета.

P&G сообщила, что в результате сделки проведет в текущем квартале неденежное списание в размере около 28 центов на акцию. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине следующего года.

Напомним, Уоррен Баффет – американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого на 30 апреля 2014 года оценивалось в 66 млрд долл. Является одним из самых богатых людей в мире и вторым по размеру состояния жителем США. Он известен своим принципом вкладываться только в то, чем пользуется сам.