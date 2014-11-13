Украине стоит обязать авиаперевозчиков, работающих в стране, покупать отечественные самолеты - эксперт
Отрасль самолетостроения в Украине имеет огромный потенциал, для реализации которого украинским властям необходимо обязать работающих в стране авиаперевозчиков покупать отечественные самолеты, считает глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонид Козаченко.
Такое мнение он высказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
«У нас есть четыре национальных перевозчика внутренних. Они получают лицензию от правительства на некий срок. Я бы выдавал лицензию при условии, если у них хотя бы половина самолетов будет национального производства… Такое условие можно ставить не только перед украинскими компаниями, но и перед иностранными», - сказал Козаченко.
«Нужно ставить им такое условие: хотите летать на украинских маршрутах - у вас должен быть хотя бы один самолет украинского производства», - добавил он.
Читайте такжеПравительство должно создать чрезвычайный финансовый комитет для стабилизации гривни - экспертВместе с тем, Козаченко отметил, что на сегодняшний Украина располагает ликвидными проектами самолетов, аналогов которых нет в мире, однако отсутствие реальной господдержки не позволяет раскрыть потенциал украинского авиастроения в полной мере.
«Мы имеем на сегодняшний день очень серьезные и ликвидные проекты по некоторым моделям самолетов, которых не выпускают наши конкуренты в мире. Но мы не можем провести правильный маркетинг, не можем сделать реализацию, у нас нет никакой государственной поддержки экспорта этой продукции», - добавил Козаченко.
По его мнению, такой господдержкой могла бы стать целевая эмиссия на производство таких самолетов, как Ан-70 и Ан-154.
Справка УНИАН. Крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения – государственное предприятие «Антонов». В числе наиболее известных разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.
Ранее ГП «Антонов» завершило испытания своей наиболее перспективной разработки - военно-транспортного самолета Ан-70.
В 2013 году предприятие сократило чистую прибыль на 1% по сравнению с 2012 годом - до 39 млн грн.