Украине стоит обязать авиаперевозчиков, работающих в стране, покупать отечественные самолеты - эксперт

Такое мнение он высказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«У нас есть четыре национальных перевозчика внутренних. Они получают лицензию от правительства на некий срок. Я бы выдавал лицензию при условии, если у них хотя бы половина самолетов будет национального производства… Такое условие можно ставить не только перед украинскими компаниями, но и перед иностранными», - сказал Козаченко.

«Нужно ставить им такое условие: хотите летать на украинских маршрутах - у вас должен быть хотя бы один самолет украинского производства», - добавил он.

Читайте такжеПравительство должно создать чрезвычайный финансовый комитет для стабилизации гривни - экспертВместе с тем, Козаченко отметил, что на сегодняшний Украина располагает ликвидными проектами самолетов, аналогов которых нет в мире, однако отсутствие реальной господдержки не позволяет раскрыть потенциал украинского авиастроения в полной мере.

«Мы имеем на сегодняшний день очень серьезные и ликвидные проекты по некоторым моделям самолетов, которых не выпускают наши конкуренты в мире. Но мы не можем провести правильный маркетинг, не можем сделать реализацию, у нас нет никакой государственной поддержки экспорта этой продукции», - добавил Козаченко.

По его мнению, такой господдержкой могла бы стать целевая эмиссия на производство таких самолетов, как Ан-70 и Ан-154.

Справка УНИАН. Крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения – государственное предприятие «Антонов». В числе наиболее известных разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Ранее ГП «Антонов» завершило испытания своей наиболее перспективной разработки - военно-транспортного самолета Ан-70.

В 2013 году предприятие сократило чистую прибыль на 1% по сравнению с 2012 годом - до 39 млн грн.