Рост промпроизводства в Украине замедлился до 1%

По сравнению с февралем промпроизводство в марте выросло на 7,6%.

Рост промышленного производства в Украине в марте 2018 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней составил 1%.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, рост промпроизводства замедлился по сравнению с показателем в феврале 2018 года в аналогичном измерении на уровне 1,9%.

Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на эффект календарных дней, рост промпроизводства в марте в годовом выражении замедлился до 1,6% с 2% в аналогичном измерении месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем – февралем 2017 года - промпроизводство в марте выросло на 7,6% без сезонной корректировки, упало на 1,4% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в марте в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности (39,4%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (32,3%), поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (22,8%).

Наибольшее падение в годовом выражении - в производстве электрооборудования (16,3%), производстве мебели и другой продукции (15%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (14,7%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост промпроизводства в Украине в феврале замедлился до 1,9% в годовом выражении после 3,6% роста в аналогичном измерении в январе.

В 2017 году в Украине зафиксирован спад промпроизводства на 0,1% после роста на 2,8% в 2016 году.