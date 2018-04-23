В Минфине США назвали условие ослабления санкций против российского "Русала"

Ослаблению позиции Вашингтона предшествовали две недели хаоса на мировых рынках металлов после того, как санкции привели к росту цен на алюминий на фоне опасений закрытия заводов "Русала".

Министерство финансов США заявляет, что облегчит санкции против "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля.

Об этом говорится в сообщении министерства, изданном в понедельник, сообщает Голос Америки со ссылкой на Bloomberg.

В разъяснении Министерства финансов США говорится: "в случае с "Русалом", если не будет другой негативной информации, и в соответствии с обращением об исключении из перечня, возможность для США ослабить санкции возникает после выхода из инвестиций и отказа от контроля "Русала" со стороны Олега Дерипаски".

Министерство также продлило конечный срок для компаний по сворачиванию операций с российским производителем алюминия на около пяти месяцев.

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Цена на алюминий снизились на 8,3% после этой новости, что является крупнейшим падением за один день с 2005 года. "Русал" производит около 6 процентов мирового алюминия и имеет шахты, плавильные и обогатительные комплексы в мире от Гвинеи до Ирландии, от России до Ямайки.

Ослаблению позиции Вашингтона предшествовали две недели хаоса на мировых рынках металлов после того, как санкции привели к росту цен на алюминий на фоне опасений закрытия заводов "Русала". Немецкая лоббистская группа на прошлой неделе заявила, что заводы в Европе могут закрыться и производители машин могут столкнуться с сокращением поставок.

В своем комментарии министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США рассматривает заявление "Русала" об устранении компании из санкционного перечня.

"Русал" испытал влияние американских санкций из-за своей связи с Олегом Дерипаской, однако, правительство США не действует против трудящихся людей, которые зависят от "Русала" и его дочерних структур", - добавил он.

Заявление США усилит давление на алюминиевого магната, который пытается найти путь для спасения компании, сохраняя над ней контроль.

Хотя аналитики указывают на национализацию, как на единственный выход, министр финансов России Антон Силуанов сообщил в пятницу, что компанию не планируют национализировать.

Рабочие одного из крупнейших заводов "Русал", расположенного в Саяногорске, говорят, что сибирский город обречен, если Москва не уменьшит влияние американских санкций против алюминиевого гиганта "Русал", сообщает Reuters.

Если правительство не спасет "Русал", рабочие начнут "стучать касками", - сказал Reuters источник в правительстве России, напоминая об акциях протеста 1990-х, когда сотни тысяч работников выходили на забастовки, включая в Саяногорске.

Такие массовые протесты были распространены во времена президентства Ельцина в России, однако, их практически невозможно представить при Путине и их возвращение будет сложно отрицать в Кремле.